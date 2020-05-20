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Убийство Окуевой: стало известно имя организатора преступления

20 мая 2020, 16:35

В организации преступления подозревается выходец из Чечни Салах Хумаидов.

Амина Окуева
Амину Окуеву убили под Киевом в 2017 году / УНИАН

Стало известно имя подозреваемого в организации убийства чеченского добровольца АТО Амины Окуевой.

По данным полиции в организации этого преступления подозревается выходец из Чечни Салах Хумаидов.

Именно ему украинское следствие объявило подозрение, пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.

Отметим, что имя Салаха Хумаидова упоминается в сообщениях росСМИ в 2000 году в связи с задержанием в Чечне члена Совета полевых командиров Чечни Салаудина Хумаидов.

"Вместе с боевиком задержан и его 22-летний племянник Салах Хумаидов, который также подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям". – писали росСМИ.

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Напомним, 30 октября 2017 года в Глевахе Киевской области обстреляли авто, в котором Амина Окуева ехала вместе с Адамом Осмаевым. В результате обстрела Окуева погибла, а Осмаев был ранен, но выжил.

Позже стало известно, что 12 января 2020-го правоохранители задержали организатора убийства Окуевой. СМИ писали, что один из киллеров - фигурант дел о двух других убийствах Игорь Редькин. Суд уже избрал меру пресечения возможному злоумышленнику.

Амина Окуева Адам Осмаев новости Украины
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