Самая тяжелая ситуация - на Востоке: Минобороны Британии сделало карту боевых действий в Украине

Минобороны Британии сделало карту боевых действий в Украине / коллаж УНИАН и Генштаб

По состоянию на пятницу, 27 мая, главная линия фронта украино-российской войны проходит в основном на Востоке и частично на Юге Украины. Об этом можно понять из карты, которую представители Минобороны Великобритании опубликовали в сервисе микроблогов Twitter.

В своем сообщении британские офицеры отметили, что незаконное полномасштабное вторжение России в Украину продолжается.

Согласно обновленной карте боевых действий, в течение суток ситуация на линии столкновения практически не изменилась.

ВСУ продолжают продвигать врага к границе в Харьковской области. Активные бои идут у Николаева и Херсона.

Как видно из карты, самая тяжелая ситуация с боями образовалась в Луганской и Донецкой областях ‒ в частности, в Краматорском районе.

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Напомним, ранее в сводке британской разведки, которую публикует Минобороны Британии, говорилось, что российские десантники потерпели в Украине полный провал.

Отмечается, что провалом закончилось наступление РФ на Киев через Гостомель в марте, где российские десантники захватили аэродром.

Еще одной неудачей стала переправа в Белогоровке и остановка продвижения под Изюмом.

Подчеркивается, что неспособность предвидеть украинское сопротивление и последующая самоуспокоенность российских командиров привели к значительным потерям многих наиболее элитных подразделений России.

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