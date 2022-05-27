Самая тяжелая ситуация - на Востоке: Минобороны Британии сделало карту боевых действий в Украине

Кроме того, как следует из данных, которые выложило Минобороны Британии, никуда не исчезла угроза вражеских ударов по западным и северным районам Украины.
По состоянию на пятницу, 27 мая, главная линия фронта украино-российской войны проходит в основном на Востоке и частично на Юге Украины. Об этом можно понять из карты, которую представители Минобороны Великобритании опубликовали в сервисе микроблогов Twitter.
В своем сообщении британские офицеры отметили, что незаконное полномасштабное вторжение России в Украину продолжается.
Согласно обновленной карте боевых действий, в течение суток ситуация на линии столкновения практически не изменилась.
ВСУ продолжают продвигать врага к границе в Харьковской области. Активные бои идут у Николаева и Херсона.
Как видно из карты, самая тяжелая ситуация с боями образовалась в Луганской и Донецкой областях ‒ в частности, в Краматорском районе.
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Напомним, ранее в сводке британской разведки, которую публикует Минобороны Британии, говорилось, что российские десантники потерпели в Украине полный провал.
Отмечается, что провалом закончилось наступление РФ на Киев через Гостомель в марте, где российские десантники захватили аэродром.
Еще одной неудачей стала переправа в Белогоровке и остановка продвижения под Изюмом.
Подчеркивается, что неспособность предвидеть украинское сопротивление и последующая самоуспокоенность российских командиров привели к значительным потерям многих наиболее элитных подразделений России.
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