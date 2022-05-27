Легкая мишень: 50-летние танки РФ Т-62 очень уязвимы для противотанковых средств – разведка Британии

Присутствие танков Т-62 на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники.
Россия переместила 50-летние танки Т-62, которые были глубоко законсервированы, в зону ответственности Южной группировки войск РФ. По мнению британских разведчиков, Т-62 наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств.
Как сообщает в Twitter Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки, присутствие этих устаревших танков на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники.
Отмечается, что южная группировка российских оккупационных войск, вероятно, по-прежнему имеет задачу оккупировать южную территорию Украины.
На данный момент российские сухопутные войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной.
В частности, РФ оказывает давление на Северодонецкий "карман", однако Украина контролирует несколько секторов и не дает РФ установить полный контроль над Донбассом.
Отметим, советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что даже если часть российских танков Т-62 заведется и доедет на фронт, значит нам придется тратить на них снаряды.
"А со снарядами у нас сейчас и так все сложно, что является причиной тактических отступлений", - отметил он.
Напомним, в главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях надолго.
Как сообщал Главред, официальный представитель Пентагона Джон Кирби оценил ситуацию на войне в Украине и заявил, что ни одна из сторон не достигла значительного прогресса.
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