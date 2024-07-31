'Само по себе ничего не работает': майор указал на важный нюанс с F-16

В Сети появилась информация о том, что западные истребители F-16 уже якобы появились в Украине. В то же время это не означает, что они смогут изменить сейчас ход войны. Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.
Он убежден, что самолеты конечно смогут усилить украинские позиции и ослабить позиции врага.
"Это очень существенный инструмент, авиация. При полном доминировании России в воздухе, нам самолеты просто крайне необходимы. Но все же кроется в деталях. Еще важнее, в какой комплектации нам это все передают. Само по себе ничего не работает, только в комплексе. Достаточно ли будет вооружения к самолетам - это на самом деле, интересует больше всего", - написал Жорин.видео дня
Кто такой Максим Жорин
Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.
F-16 в Украине - последние новости по теме
31 июля стало известно о том, что первые F-16 уже в Украине. Сейчас журналистам Bloomberg не сообщают, сколько самолетов могло прибыть в Украину. Также неизвестно, смогут ли украинские пилоты их немедленно применить, или еще нужно время на подготовку авиации к воздушным боям.
Впоследствии сообщалось, что F-16 уже выполнили первые полеты над Украиной.
В то же время представитель Белого дома Джон Кирби на вопрос прессы относительно слухов о поставке истребителей во время брифинга 31 июля четко не ответил.
"Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить о оружейных возможностях. Мы заявили, что они будут введены в эксплуатацию до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом", - сказал он.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Другие новости:
- F-16 будут в Украине через несколько недель: в WP заявили о мощном усилении ПВО
- F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами - WP
- Мощнее F-16: какие истребители помогут Украине восстановить преимущество в небе
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред