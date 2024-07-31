'Само по себе ничего не работает': майор указал на важный нюанс с F-16

Максим Жорин акцентировал на том, что следует обращать внимание на комплектации истребителей.

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Первые F-16 уже прибыли в Украину / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

В Сети появилась информация о том, что западные истребители F-16 уже якобы появились в Украине. В то же время это не означает, что они смогут изменить сейчас ход войны. Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Он убежден, что самолеты конечно смогут усилить украинские позиции и ослабить позиции врага.

"Это очень существенный инструмент, авиация. При полном доминировании России в воздухе, нам самолеты просто крайне необходимы. Но все же кроется в деталях. Еще важнее, в какой комплектации нам это все передают. Само по себе ничего не работает, только в комплексе. Достаточно ли будет вооружения к самолетам - это на самом деле, интересует больше всего", - написал Жорин. видео дня

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

F-16 в Украине - последние новости по теме

31 июля стало известно о том, что первые F-16 уже в Украине. Сейчас журналистам Bloomberg не сообщают, сколько самолетов могло прибыть в Украину. Также неизвестно, смогут ли украинские пилоты их немедленно применить, или еще нужно время на подготовку авиации к воздушным боям.

Впоследствии сообщалось, что F-16 уже выполнили первые полеты над Украиной.

В то же время представитель Белого дома Джон Кирби на вопрос прессы относительно слухов о поставке истребителей во время брифинга 31 июля четко не ответил.

"Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить о оружейных возможностях. Мы заявили, что они будут введены в эксплуатацию до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом", - сказал он.

Что известно об F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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