УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Само по себе ничего не работает": майор указал на важный нюанс с F-16

Ангелина Подвысоцкая
31 июля 2024, 23:42обновлено 1 августа, 00:13
33
Максим Жорин акцентировал на том, что следует обращать внимание на комплектации истребителей.
'Само по себе ничего не работает': майор указал на важный нюанс с F-16
Первые F-16 уже прибыли в Украину / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

В Сети появилась информация о том, что западные истребители F-16 уже якобы появились в Украине. В то же время это не означает, что они смогут изменить сейчас ход войны. Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Он убежден, что самолеты конечно смогут усилить украинские позиции и ослабить позиции врага.

"Это очень существенный инструмент, авиация. При полном доминировании России в воздухе, нам самолеты просто крайне необходимы. Но все же кроется в деталях. Еще важнее, в какой комплектации нам это все передают. Само по себе ничего не работает, только в комплексе. Достаточно ли будет вооружения к самолетам - это на самом деле, интересует больше всего", - написал Жорин.

видео дня

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

F-16 в Украине - последние новости по теме

31 июля стало известно о том, что первые F-16 уже в Украине. Сейчас журналистам Bloomberg не сообщают, сколько самолетов могло прибыть в Украину. Также неизвестно, смогут ли украинские пилоты их немедленно применить, или еще нужно время на подготовку авиации к воздушным боям.

Впоследствии сообщалось, что F-16 уже выполнили первые полеты над Украиной.

В то же время представитель Белого дома Джон Кирби на вопрос прессы относительно слухов о поставке истребителей во время брифинга 31 июля четко не ответил.

"Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить о оружейных возможностях. Мы заявили, что они будут введены в эксплуатацию до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом", - сказал он.

ф-16 f-16 инфографика
Что известно об F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России F-16 Максим Жорин
Реклама

Главное за день

Украина под атакой "Шахедов" и ракет: во многих городах прозвучали взрывы

Украина под атакой "Шахедов" и ракет: во многих городах прозвучали взрывы

00:15 Украина
"Мы ломаем голову. Это риск": Зеленский упрекнул Запад и высказался об ударах по РФ

"Мы ломаем голову. Это риск": Зеленский упрекнул Запад и высказался об ударах по РФ

23:48 Украина
"Само по себе ничего не работает": майор указал на важный нюанс с F-16

"Само по себе ничего не работает": майор указал на важный нюанс с F-16

23:42 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин откажется от Украины : появился неожиданный сценарий завершения войны 15534

"Путин откажется от Украины": появился неожиданный сценарий завершения войны

Почему в Польше нельзя говорить Таня 13353

Почему в Польше нельзя говорить Таня

РФ понесла огромные потери, Путин принял новое решение по войне 13318

РФ понесла огромные потери, Путин принял новое решение по войне

Что ждет украинцев, которые не обновились до 16 июля: в ТЦК сделали заявление 2470

Что ждет украинцев, которые не обновились до 16 июля: в ТЦК сделали заявление

Последние новости

00:29

Гороскоп на август 2024 для Весов: судьбоносная встреча и важное решение

00:15

Украина под атакой "Шахедов" и ракет: во многих городах прозвучали взрывы

31 июля, среда
23:55

Лайфхак для пылесоса: наполнит весь дом невероятным запахомВидео

23:48

"Мы ломаем голову. Это риск": Зеленский упрекнул Запад и высказался об ударах по РФ

23:42

"Само по себе ничего не работает": майор указал на важный нюанс с F-16

Новые права, выплаты и надбавки к пенсии: что меняется для украинцев с 1 августаНовые права, выплаты и надбавки к пенсии: что меняется для украинцев с 1 августа
23:31

Гороскоп на август 2024 для Львов: что можно и нельзя делать в последний месяц летаВидео

22:57

Как быстро вывести 12 самых стойких пятен на одежде: результат впечатляющий

22:54

F-16 уже выполнили первые полеты над Украиной, в США ушли от ответа

22:14

"Мы их сможем остановить": Зеленский назвал три причины, почему РФ имеет успехи

Реклама
22:12

Гороскоп на август 2024: Раки получат прибыль и хорошую новостьВидео

21:55

Теперь вместе с Дианой и Елизаветой: в королевской семье случилось горе

21:48

Призывника могут мобилизовать еще в очереди на "бронь": разъяснение ТЦК

21:46

Какие ошибки в макияже "состарят" ваше лицо: визажист удивил советами

21:34

"Решать должен украинский народ": Зеленский внезапно заговорил о референдуме

21:28

"Больше 60% тяжелых металлов": Злата Огневич напугала результатами обследования

21:06

Россияне "прогулялись" по самой зараженной зоне ЧАЭС: эколог шокировал последствиями

20:13

Китай урежет продажу гражданских коптеров после критики поддержки России

20:06

Гороскоп на август 2024 для Близнецов: роман, хорошие новости и застольеВидео

20:05

В Украине меняется погода: в каких регионах серьезно потеплеет

19:58

ВСУ остановили нашествие врага возле Торецка: в МВА сказали, кто контролирует город

Реклама
19:31

Когда в нашей стране появится "самый громкий голос в комнате"мнение

19:23

Алла Пугачева впервые призналась, почему больше не выступает

19:10

Женщина использует необычный продукт для лечения перхоти: волосы блестящие и здоровые

19:07

План для Трампа с победой Украины и обломом Китая: что нужно для завершения войны

18:47

Что нельзя делать в день Медового Спаса: строгие приметы и запреты 1 августа

18:45

Нагрузка стремительно растет вечером: будут ли выключать свет украинцам 1 августа

18:42

"Как я нежно люблю": Камалия в свадебном платье сделала признание

18:27

Первые F-16 уже в Украине - Bloomberg

18:16

По каким российским городам скоро может прилететьВидеоблоги

18:14

Украина обрубила Словакии нефть из РФ: Шмыгаль назвал Фицо жесткие аргументы Киева

17:48

Когда повестка считается врученной и сколько дней на "явку": в ТЦК шокировали заявлением

17:45

В Сети пишут о появлении на Киевщине ядовитых пауков: как защититьсяВидео

17:18

Пойдет ли документ из Резерв+ для брони от мобилизации: в Минобороны дали ответ

17:14

Сериалу "Великолепный век" 10 лет: как сейчас выглядят главные герои драмы

16:49

Жена погибла, сын ранен: спасатель приехал на руины своего дома после удара РФ

16:36

База россиян взлетела в воздух: бойцы ГУР влупили по аэродрому в Сирии

16:33

РФ атаковала Украину "экономверсией Шахеда": в ГУР назвали особенность "шахедной ночи"

16:30

Церковный праздник 1 августа: что запрещено делать на Медовый спас

16:16

ВСУ могли поразить Ми-8 РФ с "трехсотыми", над Донецком - огромный столб дыма

15:58

РФ понесла огромные потери, Путин принял новое решение по войне

Реклама
15:54

Засада для диверсантов: на Черниговщине "покрошили" элитных спецназовцев РФ

15:31

Украина для отражения массированной атаки РФ пошла на необычные шаги: что известно

15:23

Как не потерять деньги в августе 2024: астролог назвал ключевые даты

15:09

Стоит быть осторожными: в какие дни августа стоит избегать путешествий - РоссВидео

14:57

Любимая и семья на первом месте: самые верные знаки зодиака

14:57

Мама Кристины Соловий отреагировала на "матерный" скандал звездной дочериВидео

14:53

"Шахед" так не падает": РФ могла бить по Украине новыми дронами – экспертВидео

14:30

Что ждет украинцев, которые не обновились до 16 июля: в ТЦК сделали заявление

14:25

Второй день подряд: почему в Украине не выключают свет - ответ ДТЭК

14:08

Когда твой дед - Терминатор: зять Шварценеггера показал смешное фото с внучками

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять