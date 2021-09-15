Самоизоляция не нужна: Украина ввела новые правила для иностранцев при транзитном въезде

Самоизоляция иностранцам не нужна / Фото pixabay.com

Кабинет министров Украины отменил самоизоляцию для иностранцев. Речь идет о гражданах, которые находятся в стране в транзитном режиме и обязаны выехать из Украины в течение 48 часов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 20 сентября.

Таким образом, иностранцы и лица без гражданства, въезжающие в Украину транзитом с документами, подтверждающими выезд из страны в течение двух суток, освобождаются от самоизоляции. При этом им также не нужно делать тесты на COVID в Украине и устанавливать приложение "Вдома".

Однако при себе необходимо иметь страховой полис, выданный зарегистрированной в Украине компанией, покрывающий расходы на лечение COVID и обсервацию.

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Также нужно:

подтверждение получения одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных в перечень ВОЗ;

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат теста методом ПЦР или выздоровление от COVID-19;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

Кроме этого, справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей, которым еще не исполнилось 12 лет.

Коронавирус и карантин в Украине

По состоянию на утро среды, 15 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4640 жителей страны. В том числе заболел 531 ребенок.

13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина перейдет в желтую зону карантина в ближайшее время. Однако, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.