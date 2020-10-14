Самосожжение в центре Киева: ветеран АТО умер

Сегодня Николай Микитенко умер, сообщила его дочь.
Ветеран антитеррористической операции на Донбассе, который поджег себя в Киеве на Крещатике, – 49-летний киевлянин Николай Микитенко – умер.
В среду, 14 октября, о кончине Микитенко в Facebook написала его дочь Юлия.
Дмитрий Микитенко на своей странице в соцсети поделился, что ветеран АТО скончался сегодня в 8:45.
"…надеюсь, ты наконец обретешь там покой. Люблю тебя, па. С миром… #ти_живий", – написала Юлия Микитенко.
- Напомним, ночью 11 октября в Киеве на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег. Пострадавший получил ожоги почти 100% тела и попал в больницу.
- Позже выяснилось, что самосожжение совершил ветеран АТО на Донбассе Николай Микитенко.
Автор: Екатерина Присяжнюк