Самосожжение в центре Киева: ветеран АТО умер

Умер Николай Микитенко, который совершил самосожжение в центре Киева / cxid.info

Ветеран антитеррористической операции на Донбассе, который поджег себя в Киеве на Крещатике, – 49-летний киевлянин Николай Микитенко – умер.

В среду, 14 октября, о кончине Микитенко в Facebook написала его дочь Юлия.

Дмитрий Микитенко на своей странице в соцсети поделился, что ветеран АТО скончался сегодня в 8:45.

"…надеюсь, ты наконец обретешь там покой. Люблю тебя, па. С миром… #ти_живий", – написала Юлия Микитенко.

Умер Николай Микитенко, который совершил самосожжение в центре Киева / facebook.com/yuliya.mykytenko