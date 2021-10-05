Сбила столб и чуть не наехала на пешеходов: в Киеве судью наказали штрафом в 850 гривен

Админпротокол за пьяное вождение так и не был составлен / скриншот

Судью Деснянского райсуда Киева, которая за рулем Audi A6 снесла столб, чуть не сбив пешехода, оштрафовали на 850 гривен.

Судья Оболонского райсуда столицы Сергей Родионов признал Светлану К. виновной по статье 124 администравного кодекса Украины — повреждение улице в результате ДТП, сообщает Watchers Media.

Сама же судья уверяет, что в автомобиле возникли определенные технические неисправности, которые привели к аварии. Ее адвокат уже заявила, что будет обжаловать решение суда.

Отмечается, что во время заседания суда не рассматривался протокол, составленный по ст. 130 (управление автомобилем в состоянии опьянения).

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Резонансное ДТП с участием судьи

Инцидент произошел 22 июля, в Оболонском районе Киева. Судья Деснянского районного суда Светлана Колегаева за рулем кроссовера Audi устроила ДТП на улице Приречной. Как говорили очевидцы, виновница ДТП была с признаками алкогольного опьянения.

21 сентября первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что админпротокол за пьяное вождение так и не был составлен, поскольку судья, вместо того, чтобы приехать в управление, пошла сначала на больничный, а потом еще и в отпуск, сообщали в "ТСН".

Ранее мы сообщали, что в Харькове 4 октября произошло ДТП – грузовик сбил двоих детей на пешеходном переходе. Пострадавшие получили тяжелые травмы, их доставили в больницу. Один из подростков скончался через несколько часов после госпитализации.