В Украине "накрыли" ботоферму, которая работала на РФ и очерняла вакцинацию

СБУ заблокировала работу сети ботоферм, которая финансировалась из РФ.
Служба безопасности Украины заблокировала работу сети ботоферм, которая обеспечивала распространение постов, дискредитирующих вакцинацию и поддерживающих террористические организации "Л/ДНР".
"Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения", - сообщает пресс-центр СБУ.
В СБУ сообщают, что для противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи.
Также часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.
Во время обысков правоохранители выявили и изъяли:
- компьютерную технику с установленным специализированным программным оборудованием,
- Gsm sms banking,
- sim bank,
- GoIP шлюзы, а также несколько сотен сим-карт.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.
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Как ранее сообщал Главред:
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