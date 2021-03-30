В Украине "накрыли" ботоферму, которая работала на РФ и очерняла вакцинацию

СБУ заблокировала работу сети ботоферм / пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала работу сети ботоферм, которая обеспечивала распространение постов, дискредитирующих вакцинацию и поддерживающих террористические организации "Л/ДНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения", - сообщает пресс-центр СБУ.

В СБУ сообщают, что для противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи.

Также часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.

Во время обысков правоохранители выявили и изъяли:

компьютерную технику с установленным специализированным программным оборудованием,

Gsm sms banking,

sim bank,

GoIP шлюзы, а также несколько сотен сим-карт.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

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