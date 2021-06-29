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Сельская тупость и Баста: сеть супермаркетов уволила менеджера после высказываний об Украине

29 июня 2021, 23:18

Компания уверяет, что не разделяет содержание и форму публикаций Баранского в соцсетях.

Fozzy Group уволила менеджера / Facebook

Маркетинг-директор одного из стартапов в торгово-промышленной группе Fozzy Group Вячеслав Баранский был уволен после публикаций в соцсетях об Украине и в поддержку российского рэпера Басты.

Как сообщает пресс-служба Fozzy Group, Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, "содержание и форму которых" они не разделяют, и которые вызвали возмущение общественности.

"Поскольку сотрудники являются нашей ценностью, то основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой", — сказано в сообщении.

По итогам встречи Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group.

"Наши принципы остаются незыблемыми, мы продолжаем работать для развития Украины и благосостояния общества в целом", — сказано в сообщении.

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Отметим, Вячеслав Баранский поддержал российского рэпера Басту и оскорбил украинцев.

"Красава, Баста. Сельскую тупость победит только город, кладущий болт на ценности села", — написал он.

В другом посте Баранский спрашивает: "Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются, а Украине досталась только "гиднисть" и "европейские ценности"?".

После этого в торгово-промышленной группе Fozzy Group заявили, что Баранский сложил полномочия на время расследования.

Сам Баранский заявил, что "перегнул палку" и в 2014 году он потерял работу из-за "своей позиции относительно украинского Крыма".

Напомним, ранее еще в сентябре 2017 года СБУ сообщила рэперу Басте о запрете въезда на территорию Украины в течение трех лет.

В сентябре 2020 года Басту убрали из "черного списка", разрешив приезжать в Украину.

В Минкульте пояснили, что вносят артистов в "черный список" по представлению СБУ. Однако в случае Басты такого представления они не получали.

Баста
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