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"Селюки без мозгов": Арестович обиделся на критику идеи о переименовании Украины

8 сентября 2021, 22:57

Украина много раз меняла свое название, и множество раз - в двадцатом веке. В пример политик привел Гетьманщину, УНР, УССР, Украину, ЗУНР.

Арестович
Арестович высказался о переименовании Украины / УНИАН

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, а также внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что устал от человеческой тупости и страха перед большими и смелыми решениями, что выразилось в критике его идеи о переименовании Украины в Русь-Украину.

Арестович в Facebook, отметил, что Украина много раз меняла свое название, и множество раз - в двадцатом веке. В пример политик привел Гетьманщину, УНР, УССР, Украину, ЗУНР и Донецко-Криворожскую республику.

При этом Арестович удивлен, что именно его предложение о Руси-Украине, сказанное в шутку, вызвало непонимание и негатив. Он обвинил таких людей в непонимании и трусости.

"За 30 лет я подустал от людей̆, чьи мысли и действия продиктованы страхом и тупостью. Сначала они боялись "Запада", потом "совка", теперь боятся обидеть США/ЕС или раздраконить Кремль. Ни сил, ни понимания, ни размаха. Бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней. И эти люди ещё обижаются на сравнение с афганскими беженцами. Вся мировая история – это нарративы храбрецов, которые творили невероятное, невыполнимое. Все, кто трусил больших решений – или в рабстве, или стёрты из истории. Подучились бы у своих врагов великим делам, пресмыкающиеся", — написал Арестович.

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Советник главы ОП также удивлен, что именно переименование в Русь-Украину не могут аргументировать и объяснить современные историки.

"Между свинопасами и Святославом, я выбираю Святослава. Долбанные селюки", — резюмировал Арестович.

Ранее Главред писал о том, что советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предложил Украине изменить название государства. К тому же он считает, что россияне незаконно присвоили себе бренд Руси.

По мнению советника Ермака, если бы Украина вернула себе статус Руси, многое бы изменилось. Он также рассматривает варианты двойного названия для нашего государства.

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ТКГ Алексей Арестович новости Украины
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