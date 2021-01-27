Семь областей Украины призвали готовиться к дистанционке: названа причина

В МОН напомнили о существовании платформы Всеукраинская школа онлайн для дистанционного обучения.
В Министерстве образования сделали важное предупреждение из-за приближения непогоды - так, семи областям нашей страны рекомендовали подготовиться к переходу на дистанционное обучение, говорится на сайте МОН.
Речь идет о следующих областях:
- Одесской,
- Николаевской,
- Кировоградской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Черкасской
- Черниговской области.
Письмо с рекомендациями срочно направили в области, где ожидается осложнение погодных условий.
Кроме того, областям рекомендовали принять дополнительные меры для предотвращения переохлаждения преподавателей, учеников и студентов в период непогоды. В МОН также напомнили о существовании платформы Всеукраинская школа онлайн для дистанционного обучения.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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Автор: Екатерина Трохимчук