Семь областей Украины призвали готовиться к дистанционке: названа причина

школа онлайн обучение

В Министерстве образования сделали важное предупреждение из-за приближения непогоды - так, семи областям нашей страны рекомендовали подготовиться к переходу на дистанционное обучение, говорится на сайте МОН.

Речь идет о следующих областях:

Одесской,

Николаевской,

Кировоградской,

Полтавской,

Сумской,

Черкасской

Черниговской области.

Письмо с рекомендациями срочно направили в области, где ожидается осложнение погодных условий.

Кроме того, областям рекомендовали принять дополнительные меры для предотвращения переохлаждения преподавателей, учеников и студентов в период непогоды. В МОН также напомнили о существовании платформы Всеукраинская школа онлайн для дистанционного обучения.

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