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Сенатор США рассказал о новой стратегии РФ в войне с Украиной

31 марта 2022, 06:08

Следующие две недели будут иметь решающее значение в войне в Украине. Президент страны-агрессора Путин может прибегнуть к более опасным методам ведения войны.

ВСУ
Россияне окружают украинские войска и довольно сильно сжимают их, предупредил Ангус Кинг / Фото Reuters

Война в Украине вступает в "решающий период", поскольку российские войска переориентируют свои усилия, а президент России Владимир Путин становится все более отчаянным.

Такое мнение озвучил CNN сенатор США, независимый представитель штата Мэн Ангус Кинг после секретного брифинга от представителей американской администрации.

"Следующие две недели действительно будут иметь решающее значение для того, чтобы увидеть, смогут ли украинские силы поддерживать невероятный уровень боевых действий, который они ведут в течение последних нескольких недель", — сказал Кинг.

По его словам, российские оккупанты действительно переориентируются на восток.

"Опасность заключается в том, что россияне окружают украинские войска и довольно сильно сжимают их", — сказал сенатор.

Часть российской армии отходит от Киева, но эти действия могут быть просто возможностью пополнить запасы в регионе.

"Они разделили свою армию на три части, и теперь они занимаются реконсолидацией. Они решили, что не смогут взять Киев, по крайней мере, сейчас, и они консолидируются на юге и западе", - сказал Кинг.

При этом сенатор США предупредил, что Путин может прибегнуть к более опасным методам ведения войны. В частности, "наносить удары по гражданскому населению в городах, как он это делал в Алеппо и в Грозном в Чечне".

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Как сообщал Главред, 29 марта в Генштабе ВСУ заявили, что РФ не смогла достичь своих целей на севере Украины. Часть оккупационных войск из этих регионов отводят. Однако сохраняется угроза того, что враги и дальше будут бить как по военным, так и по гражданским объектам.

30 марта глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что никакого уменьшения активности войск россии в области не наблюдается. Враг всю ночь обстреливал Чернигов, а также атаковал Нежин, в частности, из авиации.

Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник отметил, что объявленный накануне российскими агрессорами отвод своих сил на Киевщине и Черниговщине ‒ на самом деле прикрытие для оттягивания и последующего пополнения тех подразделений, которые понесли наибольшие потери.

Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.

Кроме того, в Пентагоне предупредили, что оккупационные войска России начинают более активно продвигаться на восток Украины, чтобы окружить ВСУ на участке боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

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