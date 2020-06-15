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Суд избрал меру пресечения активисту Стерненко

15 июня 2020, 22:40

Ходатайство прокуратуры было удовлетворено.

Стерненко
Стерненко будет 60 сток находится под круглосуточным домашним арестом / УНИАН

Шевченковский райсуд Киева, вопреки протестам и столкновениям активистов с правоохранителями, избрал меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста за два месяца.

Решение объявил судья Владимир Бугиль, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.

Подозреваемый в зале суда заявил, что не знает, как он сможет выполнить решение суда. Активист утверждает, что адресом отбывания домашнего ареста указан адрес воинской части в Одессе. Стерненко заявил, что будет оставаться в зале суда до тех пор, пока судья Бугиль не разъяснит ему, как возможно выполнить решение инстанции по мере пресечения.

В Facebook обвиняемый написал, что проживает в Киеве, а в воинскую часть Одессы для отбывания домашнего ареста его просто не пустят. Он предположил, что впоследствии его арестуют за невыполнение решения суда.

Напомним, в мае 2018 года на Сергея Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. Стерненко смертельно ранил Кузнецова ножом. Исайкул тоже был ранен.

Как ранее сообщалось, Стерненко поделился, что в СБУ ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

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