"Шальная пуля": в Крыму загадочно погибла ТОП-пропагандистка РФ из "пула Путина"

Светлана Бабаева погибла в Крыму/ NEXTA

В Крыму погибла руководитель подразделения пропагандистского ресурса Россия сегодня в Симферополе Светлана Бабаева.

Ее гибель якобы произошла в результате несчастного случая, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.

Подчеркивается, что ЧП случилось на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.

"Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших "героев". Шальная пуля…", – пафосно пишет о гибели Бабаевой печально известный пропагандист Дмитрий Киселев.

Что известно о Бабаевой

Светлана Бабаева - известный российский пропагандист. В последнее время выполняла информационные заказы Кремля в захваченном Крыму.

Работала в "президентском пуле", то есть сопровождала Путина в официальных поездках. Также была главредом сайта Газета.ру.

Ранее сообщалось о том, что российский пропагандист Семен Пегов, основавший Telegram-канал WarGonzo, получил ранение неподалеку от Донецка.

Как пишут росСМИ, Пегов получил ранение в ногу, его госпитализировали в травматологический центр Донецка.

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