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Взрывом разорвало ногу: скандальный пропагандист РФ получил ранение под Донецком

24 октября 2022, 09:59

Семен Пегов, предположительно, наступил на мину "Лепесток".

Пегов
Семен Пегов получил ранение на Донбассе / Скриншот

Российский пропагандист Семен Пегов, основавший Telegram-канал WarGonzo, получил ранение неподалеку от Донецка.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram.

Как пишут росСМИ, Пегов получил ранение в ногу, его госпитализировали в травматологический центр Донецка.

Пегов, предположительно, наступил на мину "Лепесток". Telegram-канал Baza без ссылки на источник пишет, что у пропагандиста "открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы".

Мина Лепесток

ПМФ-1 "Лепесток" — противопехотная мина нажимного действия. Корпус мины окрашен защитным цветом. Ее размер — 12 на 6,5 сантиметров. Поэтому мину сложно заметить.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Пегова напали во время эфира программы "Время покажет" на Первом канале.

На момент нападения пропагандист вел прямое включение из оккупированного Донецка.

Когда ведущий из московской студии задал очередной вопрос Пегову, одетого в камуфляж журналиста грубо выхватили из кадра. Спустя небольшой промежуток времени он вернулся в кадр, но на заднем фоне было видно, что там завязалась драка.

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