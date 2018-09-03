"Нервная обстановка": во время прямого эфира об убийстве Захарченко напали на корреспондента из России

На похороны Александра Захарченко людей принудительно свозили автобусами, сообщил журналист / Reuters

На корреспондента проекта WarGonzo Семена Пегова напали во время эфира программы "Время покажет" на Первом канале.

На момент падения журналист вел прямое включение из оккупированного Донецка об убийстве главы боевиков Александра Захарченко, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Когда ведущий из московской студии задал очередной вопрос Пегову, одетого в камуфляж журналиста грубо выхватили из кадра. Спустя небольшой промежуток времени он вернулся в кадр, но на заднем фоне было видно, что там завязалась драка.

"Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами, — мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям и готовы жестко ответить на любые провокации", — заявил Пегов.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, также скончался его охранник.

Глава СБУ Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.

Также стало известно, что в ночь на 2 сентября в захваченный боевиками Донецк для поиска убийц главаря "ДНР" Александра Захарченко из России приехала группа от президента страны Владимира Путина. В город прибыли "серьезные ребята", сообщают СМИ.