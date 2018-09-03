Убийство Захарченко. В Донецк от Путина приехали "серьезные ребята" — СМИ

В Донецк от президента РФ приехали "серьезные ребята" для поиска убийц главаря "ДНР", узнали журналисты / asn.in.ua

В ночь на воскресенье, 2 сентября, в захваченный боевиками Донецк для поиска убийц главаря "ДНР" Александра Захарченко из России приехала группа от президента страны Владимира Путина.

В город прибыли "серьезные ребята", пишет "Росбалт" со ссылкой на источник.

По его словам, людей, задержанных ранее по подозрению в совершении преступления, отпустили.

"… приехала группа от Путина… Российский президент сказал: найти и наказать. Многие до сих пор винят директора "РГСО" ("Республиканская государственная служба охраны ДНР" — Ред.) и руководителя "лички" Захара. Эта смерть — некомпетентность полная", — заявил собеседник.