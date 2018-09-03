Убийство Захарченко. В Донецк от Путина приехали "серьезные ребята" — СМИ

В подконтрольном противнику городе отпустили задержанных по подозрению в ликвидации главаря "ДНР", узнали журналисты.
В ночь на воскресенье, 2 сентября, в захваченный боевиками Донецк для поиска убийц главаря "ДНР" Александра Захарченко из России приехала группа от президента страны Владимира Путина.
В город прибыли "серьезные ребята", пишет "Росбалт" со ссылкой на источник.
По его словам, людей, задержанных ранее по подозрению в совершении преступления, отпустили.
"… приехала группа от Путина… Российский президент сказал: найти и наказать. Многие до сих пор винят директора "РГСО" ("Республиканская государственная служба охраны ДНР" — Ред.) и руководителя "лички" Захара. Эта смерть — некомпетентность полная", — заявил собеседник.
Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, также скончался его охранник.
Глава СБУ Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.