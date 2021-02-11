УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Схема на 2 млн долл. ежегодно: экс-ректор "сдавал" экзамены студентам-медикам

11 февраля 2021, 08:11
Прослушать новость
Остановить

Вместо "клиента" на экзамены КРОК приходили преподаватели и студенты-отличники.

Студенты
В медвузах Киева действовала мошенническая схема по сдаче экзаменов / УНИАН

В Киевской области бывший ректор одного из медицинских вузов организовал мошенническую схему. Он помогал студентами-медикам пройти внешнее независимое оценивание профессиональной компетентности КРОК.

Экс-ректор, имя которого не называется, имел широкий круг знакомств в Министерстве здравоохранения и государственной организации Центр тестирования. Вместе с двумя помощниками он продавал успешную сдачу экзамена и получение сертификата. За свои услуги мошенники брали от трех тысяч долларов, сообщает Офис генпрокурора.

Получив "заказ", он предлагал преподавателям и студентам-отличникам за 500 долларов сдать экзамен вместо клиента. Мошенники меняли фотографию в паспорте, а тот человек с ним шел на экзамен.

"Сейчас установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по указанной мошеннической схеме. Ежегодная прибыль от такой деятельности составляла около двух миллионов долларов", - говорится в сообщении.

gp.gov.ua

Во время обысков обнаружены и изъяты экзаменационные работы подставных студентов, документация о проведении экзаменов, паспорта с явными признаками подделки, деньги, бланки сертификатов об успешном прохождении экзамена и тому подобное.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении трем лицам.

gp.gov.ua
gp.gov.ua

Справка. КРОК – система лицензионных интегрированных экзаменов. Три этапа тестирования предназначены для определения соответствия показателей медицинского образования государственным стандартам и установления профессиональной компетенции медработников. В случае несдачи КРОКа студенты-медики не могут продолжать учебу и отчисляются из учебного заведения.

Напомним:

  • В Институте компьютерных наук Национального университета Львовская политехника студентам во время контрольных показывают порнографические изображения.
  • Выпускница института Наталья Кондратив рассказала, что порнографические изображения показывались студентам, которым еще не исполнилось 18 лет, причем откровенные фото в контрольных используются уже на протяжении нескольких лет.
медики директор экзамен мошенничество новости Украины Офис генпрокурора
Сейчас вы просматриваете новость «Схема на 2 млн долл. ежегодно: экс-ректор "сдавал" экзамены студентам-медикам». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с МедведчукомСБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центреМощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогнозКогда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2 СМИ узнали о планах по отставке Разумкова: назван кандидат на пост спикера РадыСМИ узнали о планах по отставке Разумкова: назван кандидат на пост спикера Рады
Следующий материал

Последние новости

09:08
Жуткое ДТП под Кропивницким: погиб известный музыкант, его жена в реанимации
09:05
В Раде решили заставить Facebook и Netflix платить налоги в Украине Видео
09:03
Накопительная система пенсий: как украинцев будут грабить по-новому
08:48
Стали известны детали первых переговоров США и Китая Видео
08:44
Нафтогаз подложил Зеленскому очередную свинью мнение
Реклама
08:30
Гороскоп на 11 февраля для всех: резкий деловой прорыв и наказание за игнор Видео
08:11
Схема на 2 млн долл. ежегодно: экс-ректор "сдавал" экзамены студентам-медикам
07:48
Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок Видео
07:18
Циклон не отступает: какие регионы Украины сегодня снова завалит снегом Видео
07:14
Новые снегопады и сильные морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю
06:56
Почему НАБУ резко взялось за китайские вакцины мнение
06:38
Большинству "новых мигрантов" откажут во въезде в США - Белый дом
06:29
Великолепные кожаные брюки, без которых мода 2021 немыслима: фото Фото
06:03
Какая пища вреднее всего для сердца и сосудов - ответ кардиологов Видео
05:31
У Кравчука оценили вероятность выхода Украины из договоренностей с Россией по Донбассу Видео
05:09
Ученые придумали способ определить COVID-19 при помощи смартфона Видео
04:35
В моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан Диор Фото Видео
04:06
С какими симптомами гайморита нужно срочно обращаться к врачу Видео
03:29
Всё не то и всё не так: эксперт перечислил все "зрады" вакцинации в Украине Видео
02:50
Политолог назвал три главных причины, почему Украина не вступает в НАТО Видео
Реклама
02:11
"Друзья Путина" купили президенту РФ дачу Брежнева в Крыму Видео
01:36
Как различить "токсичные отношения" - 7 главных признаков от сексолога
00:57
Диетологи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту
00:44
Голая Светлана Бондарчук бесстыже показала аппетитную грудь и ягодицы
00:34
Байден пригрозил применить военную силу США по всему миру Видео
00:19
Когда и кому в Украине повысят пенсии в 2021 году: даты и условия Видео
00:01
В Германии озвучили очередное оправдание строительства Северного потока-2 Видео
10 февраля, среда
23:24
Синоптик назвала дату потепления в Украине Видео
23:07
Выяснилось, какая компания будет поставлять вакцину от COVID в Украину Видео
22:40
Названы продукты, которые резко подорожают весной в Украине Видео
22:12
Как получить максимум удовольствия от мастурбации, когда вы женщина, которая проводит 14 февраля одна Видео
22:08
В МИД Литвы высказались о российской вакцине и припомнили Донбасс Видео
22:03
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
21:51
"Не базарь": в Николаеве депутаты ОПЗЖ разругались в мэрии Видео
21:45
На базе у "титушек" Кивы полиция нашла кучу оружия и гранат
21:41
Вас скоро бросят: ученые узнали, как понять, что отношениям наступает конец Видео
21:32
Ефремов признался, сколько отстегнул адвокату для подкупа свидетелей
20:58
Xiaomi рассказала, когда и какие смартфоны первыми обновятся до новой версии MIUI 12.5
20:56
Стихия в Киеве: отменены ярмарки, запрещён въезд фурам, очереди в метро
20:48
Жена Навального "сбежала" в Германию: СМИ назвали причину Видео
Реклама
20:46
Сколько нужно пить кофе, чтобы защитить сердце от опасных болезней Видео
20:46
Реформа Кабмина - у правительства отберут десятки полномочий Видео
20:34
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
20:25
Степанов резко отреагировал на расследование НАБУ по закупке вакцин Видео
20:15
Кабмин принял решение по регистрации российской вакцины Видео
20:11
В GOG началась новая распродажа – впервые по акции можно купить Cyberpunk 2077
20:00
Как поднимут в 2021 пенсионный возраст для женщин - требования закона
19:52
Верховный Суд отклонил два иска против закрытия каналов Козака Видео
19:47
В МИД отреагировали на секретные записи разведки Канады по сбитому самолету МАУ Видео
19:34
В Минздраве назвали главное условие для начала вакцинации от COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять