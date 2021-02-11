Схема на 2 млн долл. ежегодно: экс-ректор "сдавал" экзамены студентам-медикам

В медвузах Киева действовала мошенническая схема по сдаче экзаменов / УНИАН

В Киевской области бывший ректор одного из медицинских вузов организовал мошенническую схему. Он помогал студентами-медикам пройти внешнее независимое оценивание профессиональной компетентности КРОК.

Экс-ректор, имя которого не называется, имел широкий круг знакомств в Министерстве здравоохранения и государственной организации Центр тестирования. Вместе с двумя помощниками он продавал успешную сдачу экзамена и получение сертификата. За свои услуги мошенники брали от трех тысяч долларов, сообщает Офис генпрокурора.

Получив "заказ", он предлагал преподавателям и студентам-отличникам за 500 долларов сдать экзамен вместо клиента. Мошенники меняли фотографию в паспорте, а тот человек с ним шел на экзамен.

"Сейчас установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по указанной мошеннической схеме. Ежегодная прибыль от такой деятельности составляла около двух миллионов долларов", - говорится в сообщении.

gp.gov.ua

Во время обысков обнаружены и изъяты экзаменационные работы подставных студентов, документация о проведении экзаменов, паспорта с явными признаками подделки, деньги, бланки сертификатов об успешном прохождении экзамена и тому подобное.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении трем лицам.

gp.gov.ua

gp.gov.ua

Справка. КРОК – система лицензионных интегрированных экзаменов. Три этапа тестирования предназначены для определения соответствия показателей медицинского образования государственным стандартам и установления профессиональной компетенции медработников. В случае несдачи КРОКа студенты-медики не могут продолжать учебу и отчисляются из учебного заведения.

Напомним: