В Киеве умер скандальный экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник

Петр Мельник / vkurse.ua

В воскресенье, 16 декабря, в Киеве на 62-ом году жизни скончался бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник.

Как передает Украина молода со ссылкой на информацию друзей семьи покойного, Мельник умер в больнице Феофания в результате двусторонней пневмонии.

По информации юриста Игоря Черезова, Мельник скончался в результате проблем с сердцем.

"Сердце не выдержало... Он так мечтал об окончании многолетних судебных тяжб... Наши соболезнования всем родным и близким", - написал Черезов в Facebook.

Напомним, Мельник обвинялся правоохранителями в незаконном отчуждены недвижимого имущества Национальной академии государственной налоговой службы.

Год назад Бородянский районный суд Киевщины признал Мельника невиновным в незаконной продаже имущества вуза.

Как известно, в 2013 году правоохранители задержала Мельника по подозрению в получении 120 тысяч гривен взятки. Однако позже он сбежал из-под домашнего ареста.

Кроме того, сообщалось, что Мельник скрывался в городе Сан-Маркос в штате Калифорния, США.

Также была обнародована информация о собственности Мельника как в Украине, так и за рубежом.