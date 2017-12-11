Суд оправдал обвиняемого в продаже имущества вуза экс-ректора Налоговой академии

Бородянский районный суд Киевщины признал экс-ректора "Национальной академии государственной налоговой службы Украины" Петра Мельника невиновным в незаконной продаже имущества вуза.

Такое сообщение сегодня, в понедельник, опубликовал портал "Главком" со ссылкой на приговор.

Прокуратура обвиняла Мельника в незаконном отчуждении недвижимого имущества "Национальной академии государственной налоговой службы", в число которого входили: помещение магазина и кафетерия общей площадью 496,7 квадратных метра в Ирпене; реабилитационно-оздоровительный комплекс "Сосновый бор" (село Ворзель) комплекс зданий в Каменце-Подольском общей площадью 1,1 тысячи квадратных метров, нежилые дома, а также хозяйственно-бытовые здания в Симферополе общей площадью 2,6 тысячи квадратных метра.

Все имущество в течение 2007-2008 годов через торги было продано ООО "Межрегиональная финансово-юридическая академия", учредителем являлась супруга обвиняемого ректора Татьяна Мельник. Далее предприятие передало в аренду вузу выкупленные у нее помещения.

В суде Петр Мельник отрицал свою вину, поскольку был убежден, что письма-разрешения ГНА было достаточно для проведения продажи объектов недвижимости. Он напирал на то, что именно это госучреждение является владельцем и органом управления недвижимого имущества вуза.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мельник "избавляется" от собственности в Украине.