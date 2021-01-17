Новый тариф на газ: Шмыгаль объяснил формирование предельной цены

В Украине установили предельную цену на газ для населения / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал формирование предельной цены на газ для потребителей.

Как подчернкнул он в своем Facebook, со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб.

Он отмечает, что Верховная Рада должна одобрить инициативу о предельном ограничении тарифа на распределение газа до уровня не выше 1,79 грн за кубический метр.

"Почему резко выросли цены на газ? С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа, когда цены на голубое топливо формирует спрос и предложение. К сожалению, в некоторых областях компании до сих пор могут злоупотреблять своим монопольным положением и манипулировать с ценами в платежках. Поэтому государство выступит на защиту граждан и временно ограничит предельную границу. В дальнейшем правительство обяжет всех поставщиков газа предоставлять украинцам возможность заключать годовой договор по фиксированной цене и четко прогнозировать цены в платежках", - написал Шмыгаль.

"Почему именно 6,99 грн за кубический метр? Это самая низкая цена, которая была зафиксирована на украинской бирже в течение января. Государственная компания Нафтогаз готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгазы предлагали газ по 10 грн и даже больше", - объяснил премьер.

Шмыгаль добавил, что уже есть поручение Министерству финансов и Министерству социальной политики сформировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для отопления домов.

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Тарифы на газ: