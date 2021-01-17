УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новый тариф на газ: Шмыгаль объяснил формирование предельной цены

17 января 2021, 13:59
Прослушать новость
Остановить

Рада должна одобрить инициативу о предельном ограничении тарифа на распределение газа, напомнил премьер-министр.

газ
В Украине установили предельную цену на газ для населения / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал формирование предельной цены на газ для потребителей.

Как подчернкнул он в своем Facebook, со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб.

Он отмечает, что Верховная Рада должна одобрить инициативу о предельном ограничении тарифа на распределение газа до уровня не выше 1,79 грн за кубический метр.

"Почему резко выросли цены на газ? С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа, когда цены на голубое топливо формирует спрос и предложение. К сожалению, в некоторых областях компании до сих пор могут злоупотреблять своим монопольным положением и манипулировать с ценами в платежках. Поэтому государство выступит на защиту граждан и временно ограничит предельную границу. В дальнейшем правительство обяжет всех поставщиков газа предоставлять украинцам возможность заключать годовой договор по фиксированной цене и четко прогнозировать цены в платежках", - написал Шмыгаль.

"Почему именно 6,99 грн за кубический метр? Это самая низкая цена, которая была зафиксирована на украинской бирже в течение января. Государственная компания Нафтогаз готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгазы предлагали газ по 10 грн и даже больше", - объяснил премьер.

Шмыгаль добавил, что уже есть поручение Министерству финансов и Министерству социальной политики сформировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для отопления домов.

Читайте такжеВитренко спрогнозировал цену на газ по окончании отопительного сезона

Тарифы на газ:

Сейчас вы просматриваете новость «Новый тариф на газ: Шмыгаль объяснил формирование предельной цены». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Учеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школаУчеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школа "Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко"Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко В ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция ХомчакаВ ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция Хомчака Будет ли продление локдауна: Шмыгаль дал конкретный ответБудет ли продление локдауна: Шмыгаль дал конкретный ответ "Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире"Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире
Следующий материал

Последние новости

14:45
Отец Меган Маркл снимает фильм про дочь
14:25
Эпоха Байдена: что изменится в США в первые дни после инаугурации Видео
14:20
Когда в Украине утихнут морозы: названа дата Видео
14:18
Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: новая должность и чреда помех Видео
14:09
Украинский телеведущий чудом избежал тюрьмы за "подвиги" в Таиланде
Реклама
14:00
Зачем волосам нужно аргановое масло Видео
13:59
Новый тариф на газ: Шмыгаль объяснил формирование предельной цены Видео
13:45
Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2
13:44
Брюс Уиллис оправдался за публичное нарушение правопорядка
13:40
Сухогруз РФ с экипажем пошел на дно в Черном море: первые подробности
13:26
"Поблажек не будет": дипломат США предупредил о "жестком" отношении Байдена к Украине Видео
12:50
В Киеве заметили десятки вагонов с российским углем Видео
12:40
Источник утверждает, что в 2021-ом вместо iPhone 13 выйдет iPhone 12S: основные изменения линейки
12:38
Кофейня на столичных Позняках нарвалась на гнев украинцев за неуважение к закону о языке Видео
12:22
Летучие мыши атаковали ученых: всплыли новые детали о происхождении COVID-19 Видео
12:00
Гороскоп на 18 января для всех: фартовость во всем и новые воздыхатели Видео
11:29
Климкин похвастался знанием французского, но не смог ничего на нем сказать Видео
11:25
ОМОН, автозаки и задержания: как в РФ готовятся встречать Навального Видео
10:53
Бразилия "обломала" Россию с закупкой вакцины от COVID-19 Видео
10:51
У 13 израильтян случился лицевой паралич после вакцинации Pfizer Видео
Реклама
10:24
Шредер заявил, что Россия никогда не вернет Крым Киеву Видео
10:15
Почему поставки газа из РФ не помогут его удешевить мнение
10:08
Невролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19 Видео
09:20
Джулиани раскрыл неожиданные детали дела об импичменте Трампа Видео
09:16
Сегодня Украину заморозит: каким регионам ждать -24 градуса Видео
08:41
"Ручная статистика": эпидемиолог рассказал о реальном числе пациентов с COVID-19 в Украине Видео
08:27
Импичмент Трампа – билет в политическое небытие мнение
08:12
В Украине за сутки выявили почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом - Степанов Видео
07:44
Врач оценила эффективность локдауна в Украине Видео
07:34
Платеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме Капитолия Видео
07:15
Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных Видео
06:54
Как ОПЗЖ подняла тарифы на газ и "героически" возглавила тарифный майдан мнение
06:33
Пышные расклешенные юбки миди и мини-юбки возвращаются в моду на весну-лето Фото Видео
06:02
Досрочная отмена локдауна: эксперт назвал главное условие Видео
05:36
Главная опасность вакцины от COVID-19: эксперт объяснил, чего опасаться Видео
05:04
Вакцина Украины от COVID-19: эксперт назвал главную проблему препарата Видео
03:50
Когда развалится Крымский мост: ученый дал неожиданный прогноз Видео
03:11
Эксперт оценила шансы Трампа остаться в политике США после импичмента Видео
02:41
Как избавиться от плохой привычки навсегда: 6 научных лайфхаков Видео
02:03
Netflix выпустил фильм на украинском языке и субтитрами
Реклама
00:53
Кардиолог раскрыл необычные симптомы инфаркта Видео
00:19
Вечерок на суженого: как безопасно гадать в Крещенский Сочельник Видео
16 января, суббота
23:57
Коронавирус в Украине 16 января – за сутки выявили почти 8 тысяч случаев заражения Видео
23:39
В Капитолий пытался прорваться вооруженный мужчина Видео
23:19
Голубовская назвала два главных симптома легкого течения COVID-19 Видео
22:55
Возвращение Навального в Россию: сторонников оппозиционера задерживает полиция Видео
22:54
В Крыму возросло количество "мертвых" водохранилищ Видео
22:25
Смерть Грачевского: где и когда похоронят создателя Ералаша
22:02
Эксперт назвал условие получения субсидии на электроэнергию Видео
21:42
Выяснилось, при каком условии эффективна вакцина Pfizer
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять