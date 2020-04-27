Шок и трепет: эксперты озвучили жуткий прогноз по зарплатам Украины после карантина

Зарплата / УНИАН

После того, как в Украине отменят коронавирусный карантин, зарплата для наемных работников существенно снизится.

Такое сообщение опубликовал портал Сегодня со ссылкой на экспертов. По их словам, средние заработки всерьез снизятся, потому что в Украину массово вернулись заробитчане. И вынуждены будут трудоустраиваться на родине.

По мнению эксперта Олега Пендзина, он ожидает резкого обвала зарплат – в районе 12% от нынешних средней - до 9,5 тысячи гривен. Он убежден, что снижение средних зарплат будет вызвано в первую очередь простоем на производстве и в сфере сервиса по причине карантина.

Другой эксперт полагает, что номинально заработки увеличатся за будущий финансовый квартал почти на тысячу гривен - до 11,8 тысячи гривен, но по факту из-за неполной занятости, которая может растянуться на два месяца, люди получат на руки примерно две трети этой суммы (менее 8 тысяч гривен). Особенно пострадают госслужащие, которым государство по максимуму урежет доплаты и надбавки к окладам.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в период пандемии коронавируса, записал свое очередное обращение к украинцам. В ролике глава страны пригрозил госслужащим большим снижением зарплат.