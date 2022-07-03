Сирийскую тактику готовятся применять в Украине: генерал рассказал об "обезбашенных командующих" РФ

Генерал рассказал об "обезбашенных командующих" РФ / скриншот

Агрессивность армии РФ будет усиливаться за счет возможного выполнения задач, которые они поставили в плане захвата, в первую очередь Донецкого региона и пробивания южного коридора.

Для оккупантов - это задача номер один, считает экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж. В интервью "Обозревателю" он отметил, что посредством последних обстрелов Украины, повышения градуса агрессивности Путин пытается склонить и Запад, и Украину к мирному договору, но на условиях РФ.

Читайте такжеКулеба резко отреагировал на отправку Россией украденного зерна в Сирию"Для этого используют новых командующих, абсолютно обезбашенных, которые участвовали в различных военных операциях России в мире, уничтожали целые города и села, в той же Сирии. Подобную тактику они готовятся применять и в Украине. Кремль задействует тех военных, которых применял за рубежом. Считают, что старые не смогли справиться с задачей, а новые будут решать ее более активно, более агрессивно", - заявил Маломуж.

Ранее сообщалось, что в Россию направили техников-специалистов по бочковым бомбам, которые используют в армии Сирии. По мнению европейских разведчиков, они будут помогать Путину в войне РФ против Украины.

Также мы сообщали, что Украину ради войны на стороне российских оккупантов прибыли наемники с Ближнего Востока ‒ из Сирии и Ливии. После первых боев с ВСУ, как минимум два десятка из них уже убиты.

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