Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: Минздрав обновил статистику

Коронавирус в Украине убил еще 509 пациентов / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 3 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 777 жителей страны. В том числе заболели 1 279 детей и 222 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 992 человека; летальных случаев - 509; выздоровели 22 893 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 477 649 человек;

выздоровели - 3 018 620 пациентов;

летальных исходов - 87 566;

проведено ПЦР-тестирований – 16 009 215.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 3 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

Реклама

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Карантин в Украине

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

Читайте также: