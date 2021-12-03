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Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: Минздрав обновил статистику

3 декабря 2021, 08:26
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В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 777 человек, всего за время пандемии - почти 3,5 млн. Жертвами болезни стали более 87 тыс. пациентов.

коронавирус
Коронавирус в Украине убил еще 509 пациентов / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 3 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 777 жителей страны. В том числе заболели 1 279 детей и 222 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 992 человека; летальных случаев - 509; выздоровели 22 893 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 477 649 человек;
  • выздоровели - 3 018 620 пациентов;
  • летальных исходов - 87 566;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 009 215.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 3 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

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Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Карантин в Украине

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

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