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Скандал на Ровенщине: учитель физкультуры избил ученика на глазах у всего класса

Алексей Тесля
16 сентября 2023, 15:46 обновлено 16 сентября, 15:57
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В полиции сообщили, что открыли производство по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения.
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На Ровенщине учитель избил ученика / suspilne.media

В Ровенской области учителя физкультуры в Прислуцком лицее села Хотин обвинили в избиении ученика.

"15 сентября, около 11 часов во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором в образовательном заведении в селе Хотин бывшего Березневского района учитель наносит телесные повреждения учащемуся", – говорится в сообщении пресс-центра ГУ НП в Ровенской области.

Полицейские установили, что около 13 часов 14 сентября, во время перерыва, 35-летний учитель физического воспитания избил 14-летнего ученика 9 класса. На глазах у одноклассников мальчику ногой нанесли 2 удара ногой в область туловища.

видео дня

В полиции сообщили, что уже открыли производство по ч.1 статьи 125 УК Украины по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения. Следователи действия продолжаются.

Подробности избиения ученика учителем

Как рассказал директор Прислуцкого лицея Сергей Манюк Суспильному, учителя физкультуры уже отстранили от исполнения обязанностей.

"Данный педагогический работник, совершивший данный поступок, отстранен от работы. Мы не можем сейчас давать комментарии, пока проводятся следственные действия", – отметил он.

В свою очередь родители парня говорят, что о происшествии тоже знали, но к правоохранителям не обращались.

"Издевались над моим ребенком, вот и все" – сказала мать.

Но отец девятиклассника отметил, что синяков не видели на теле, хотя и знали об инциденте.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге школьница попала в больницу из-за буллинга со стороны директора. Мать 13-летней Тамилы Лютиковой написала заявление в полицию, а директор школы Ольга Лузан все отрицает и говорит, что ее оклеветали.

Напомним, ранее психолог рассказал, чем ребенку грозит буллинг. Буллинг ужасно влияет на будущее развитие детей.

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Ровенская область буллинг
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