"Уплатят штраф": в Слуге народа заговорили о наказании для ресторана Тищенко

Николай Тищенко угодил в скандал вокруг работы его ресторана во время карантина / Скриншот

Скандал вокруг работы в центре Киева ресторана Валюр прокомментировала заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

"Не была в этом заведении ни в карантин, ни, тем более, во время ограничений. Мой коллега Николай Тищенко утверждает, что ресторан не работал для посетителей. И даже не мог с точки зрения здравого смысла. Ведь выводить на работу людей и закупать продукты ради одного заказа в день - это убыточно, а следовательно - бессмысленно. И использовался скорее как место для встреч. Если это не так - администрация ресторана должна уплатить штраф", - написала она в Facebook.

В то же время она подчеркнула, что ряд народных депутатов обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением разрешить работу летних площадок в учреждениях общественного питания в условиях карантина.

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"Совместно с коллегами из межфракционного объединения За ФЛП обратились к премьер-министру Украины с предложением разрешить функционирование летних площадок в учреждениях общественного питания в условиях карантина. Карантин, конечно, не беспочвенный, но следует учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов", - объяснила Кравчук.

Напомним, ранее было опубликовано расследование о том, что ресторан Велюр во время карантина активно принимает высокопоставленных гостей.