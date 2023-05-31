Скандальному экс-главе Верховного Суда Князеву уменьшили залог и оставили под стражей

Князев утверждал, что он не может заплатить залог в 107,3 миллиона гривен.

https://glavred.info/ukraine/skandalnomu-eksgolovi-verhovnogo-sudu-knyazyevu-zmenshili-zastavu-i-lishili-pid-vartoyu-10474591.html Ссылка скопирована

Князеву уменьшили размер залога / коллаж: Главред, фото: НАБУ, соцсети

Антикоррупционный суд отказался отпускать из-под стражи экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки, но уменьшил залог со 107,3 до 75 миллионов гривен.

Адвокаты просили отпустить судью, хотя бы под домашний арест. Прокурор выступил против, утверждая, что подозреваемый может скрываться и влиять на следствие, передает УП.

Князев и его адвокаты утверждали, что он не может заплатить залог в 107,3 миллиона гривен. Эта сумма равна его зарплате за 35 лет.

видео дня

Кроме того, судья настаивал на том, что у него вообще нет доступа к своим деньгам, поскольку он подозревает, что его счета были арестованы. Прокурор подтвердил арест всех счетов и имущества Князева.

На вопрос Антикоррупционного суда, каким образом подозреваемый должен внести залог, если все его состояние арестовано, прокурор ответил, что тот, по данным следствия, имеет "запас".

Бывший руководитель ВС утверждает, что вообще голосовал против решения, за которое якобы передавали взятку. Он говорит, что был несогласен с решением, имел отдельное мнение, однако не успел его выписать и зарегистрировать из-за задержания.

Князев заявлял отдельное мнение на совещании судей, тайна которого защищена законом. Поэтому доказательства этого защита показала Антикоррупционному суду в закрытой части заседания, без прессы.

Дело Князева: что известно

Напомним, что "Погорелый" на огромной взятке судья Князев задержан 16 мая. САП вместе с НАБУ разоблачили "масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины".

Верховный суд прекратил полномочия Князева, ему сразу сообщили о подозрении. Пленум Верховного суда выразил недоверие председателю ВС Князеву и досрочно лишил его статуса председателя суда.

Суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева. Князева взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.Такое решение принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.

Больше интересных новостей: