Сколько стоит получить внутренний паспорт и загранпаспорт - новые цены

Сколько стоит получить внутренний паспорт и загранпаспорт / УНИАН

С 1 января 2021 года изменились цены на оформление биометрических документов, которые печатаются на государственном предприятии Полиграфический комбинат "Украина".

Как сообщают представители пресс-центра Государственной миграционной службы, оформление биометрического паспорта гражданина Украины будет стоить 363 гривны (если получать паспорт через двадцать рабочих дней) и 489 гривен (если получать через семь рабочих дней).

Внутренний паспорт для выезда за границу теперь будет стоить 694 гривны при создании документа в течение двадцати рабочих дней и 1 046 гривен при оформлении в течение семи рабочих дней. Временный вид на жительство будет стоить в 915 гривен, а постоянный ‒ 752 гривны.

При этом люди, которые заплатили за оформление документов до 31 декабря прошлого года, доплачивать не обязаны.

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