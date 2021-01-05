Сколько стоит получить внутренний паспорт и загранпаспорт - новые цены

В Госмиграционной службе озвучили новые цены на паспорта и загранпаспорт в Украине.
С 1 января 2021 года изменились цены на оформление биометрических документов, которые печатаются на государственном предприятии Полиграфический комбинат "Украина".
Как сообщают представители пресс-центра Государственной миграционной службы, оформление биометрического паспорта гражданина Украины будет стоить 363 гривны (если получать паспорт через двадцать рабочих дней) и 489 гривен (если получать через семь рабочих дней).
Внутренний паспорт для выезда за границу теперь будет стоить 694 гривны при создании документа в течение двадцати рабочих дней и 1 046 гривен при оформлении в течение семи рабочих дней. Временный вид на жительство будет стоить в 915 гривен, а постоянный ‒ 752 гривны.
При этом люди, которые заплатили за оформление документов до 31 декабря прошлого года, доплачивать не обязаны.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В Украине продолжается процесс подготовки выведения из оборота внутренних паспортов в форме книжечки.
- Комитет по правам человека Верховной Рады рекомендовал принять соответствующий законопроект ‒ "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки".