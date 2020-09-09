Слежка за пользователями в Сети: в Раду внесли скандальный законопроект

Провайдеров обяжут раскрывать данные о деятельности пользователей / фото: news.sarbc.ru

Народные депутаты предложили использовать электронные доказательства, а также хотят обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете.

Такие новации содержаться в законопроекте №4004, который зарегистрирован в парламенте 1 сентября.

Проект закона разработан с целью повышения эффективности борьбы с киберпреступностью и использования электронных доказательств в уголовном производстве, говорится в пояснительной записке.

Предлагается усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранителей и провайдеров при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документов.

Что обяжут делать провайдеров телекоммуникаций:

за свой счет устанавливать в сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания;

способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий и недопущению разглашения о их проведении.

Электронное доказательство и спецконфискация: как будет работать

Законопроект дополнит перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами.

В документе определено, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства.

К электронным доказательствам могут принадлежать текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Конфискация виртуальных активов: что предлагают нардепы

Авторы убеждены, что законопроект также создаст порядок специальной конфискации виртуальных активов.

В документе отмечается, что сейчас специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя преимущественно через неурегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В частности, согласно законопроекту, виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, которые возвращаются владельцу (законному владельцу).

Отметим, что авторами законопроекта оказались депутаты из Слуги народа, За будущее и Доверие.

Как известно, в РФ все операторы связи обязаны устанавливать аналогичное оборудование (т.н. СОРМ — система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) за свой счет в пользу спецслужб, в том числе — в соответствии с так называемым "законом Яровой", который заявлялся как ужесточение наказания за терроризм и экстремизм.

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Напомним, ранее в Совете национальной безопасности и обороны сообщили о DDOS-атаках нового типа, которые используются, чтобы блокировать интернет на больших территориях.

На данный момент специалисты не располагают средствами скорого противодействия, которые бы позволили сохранить все важные сервисы.