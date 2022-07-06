Сломали планы Путина: в ОП рассказали о "чудовищных" потерях РФ после ударов HIMARS

РСЗО HIMARS / shephardmedia.com

Вооруженные силы Украины понесли меньше издержек в битве за Северодонецк и Лисичанск, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в интервью российской журналистке Юлии Латыниной, оккупанты РФ понесли значительные потери, которые ставят под сомнение их дальнейшие попытки продвижения.

Вместе с тем советник главы ОП обратил внимание на то, что в появлением американских систем HIMARS украинские защитники получили возможность уничтожать российские армейские склады в глубине тылов РФ.

По его данным, только за последние 10 дней с помощью американских РСЗО было уничтожено не менее 20 вражеских складов с боеприпасами. Арестович говорит, что появление у ВСУ HIMARS поломало концепцию наступления путинской армии в Украине.

"4 машины (HIMARS, - ред.) поломали все. Складов бригадного, армейского, корпусного уровня снесли 20 штук", - указал собеседник.

Арестович также указал на возникшую у оккупантов проблему логистики и армейского обеспечения после "чудовищных потерь" в результате работы HIMARS.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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