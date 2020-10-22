"Слуга народа" оценил шансы роспуска парламента и назвал условие

Никита Потураев высказался о роспуске Рады / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Никита Потураев считает, что перед президентом Владимиром Зеленским может возникнуть выбор - распустить Верховную Раду либо переформатировать коалицию.

Об этом нардеп заявил в интервью изданию Левый берег.

По его словам, в СМИ уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой За майбутне.

"Возможно, что и Батькивщина неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос: а согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой За майбутне? Я вот не уверен… И я не один такой", - сказал Потураев.

Он пояснил, что во фракции Слуга народа есть "группа Коломойского", в которую входят 40-45 депутатов.

"У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция… Если не За майбутне и Батькивщина, то ЕС и Голос? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента с точки зрения выборов, поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", - отметил Потураев.

При этом он считает, что по результатам следующих выборов от Слуги народа может пойти как минимум две политсилы.

"Не все так плачевно. Хотя перспективы партии Слуга народа, я бы сказал да, не туманны, они достаточно конкретны. Думаю, что на следующих выборах, если бы они состоялись, от Слуги народа уйдет не менее двух, а то и три силы", - заявил он.

По словам Потураева, одной из политсил будет непосредственно Слуга народа.

"А две или хотя бы одна - новая сила. Потому что в партии и сегодня центристская группа. Она вполне реформаторская, но как бы с таким немного левым наклоном. Есть безусловные правоцентристы, к которым я и себя отношу", - добавил он.

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Напомним: