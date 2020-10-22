"Слуга народа" оценил шансы роспуска парламента и назвал условие

Владимир Зеленский может оказаться перед сложным выбором, считает Потураев.
Народный депутат от партии Слуга народа Никита Потураев считает, что перед президентом Владимиром Зеленским может возникнуть выбор - распустить Верховную Раду либо переформатировать коалицию.
Об этом нардеп заявил в интервью изданию Левый берег.
По его словам, в СМИ уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой За майбутне.
"Возможно, что и Батькивщина неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос: а согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой За майбутне? Я вот не уверен… И я не один такой", - сказал Потураев.
Он пояснил, что во фракции Слуга народа есть "группа Коломойского", в которую входят 40-45 депутатов.
"У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция… Если не За майбутне и Батькивщина, то ЕС и Голос? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента с точки зрения выборов, поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", - отметил Потураев.
При этом он считает, что по результатам следующих выборов от Слуги народа может пойти как минимум две политсилы.
"Не все так плачевно. Хотя перспективы партии Слуга народа, я бы сказал да, не туманны, они достаточно конкретны. Думаю, что на следующих выборах, если бы они состоялись, от Слуги народа уйдет не менее двух, а то и три силы", - заявил он.
По словам Потураева, одной из политсил будет непосредственно Слуга народа.
"А две или хотя бы одна - новая сила. Потому что в партии и сегодня центристская группа. Она вполне реформаторская, но как бы с таким немного левым наклоном. Есть безусловные правоцентристы, к которым я и себя отношу", - добавил он.
Читайте такжеРост ОПЗЖ и падение Слуги народа - появились новые рейтинги партий в Украине
Напомним:
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал вероятность роспуска парламента. По его словам, он выполнит соответствующий указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, если для этого будут конституционные основания. В то же время Разумков обратил внимание на то, что на данный момент таких оснований нет.
- Дмитрий Разумков раскритиковал нардепов Рады за глупость. По его словам, некоторые из нардепов могли бы войти в шорт-лист премии Дарвина.