Смертельное фото: во Львове подростка убило на вагоне во время селфи

Во Львове подростка убило на вагоне во время селфи / facebook.com/MVS.LVIV

Во Львове 15-летняя горожанка скончалась после попытки сделать селфи-снимок на вагоне-цистерне товарного поезда.

Об этом сообщают представители Главка Национальной полиции по Львовской области. По данным правоохранителей, подросток коснулась телом линии электропередач. После чего получила ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью.

В полиции сообщается, что мертвое тело девушки обнаружил машинист поезда в ночь с 13 на 14 декабря в пределах парка ж/д станции Подзамче на улице Богдана Хмельницкого во Львове.

Согласно предварительной версии событий, причина смерти ‒ поражение электрическим током. На место происшествия немедленно вызвали полицию и скорую помощь.

Как сообщили правоохранители, об исчезновении девушки накануне сообщили родители. По их словам, она ушла из дома 13 декабря и не вернулась.

По факту происшествия было открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

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