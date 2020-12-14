Смертельное фото: во Львове подростка убило на вагоне во время селфи

Бездыханное тело девушки-подростка нашел машинист поезда.
Во Львове 15-летняя горожанка скончалась после попытки сделать селфи-снимок на вагоне-цистерне товарного поезда.
Об этом сообщают представители Главка Национальной полиции по Львовской области. По данным правоохранителей, подросток коснулась телом линии электропередач. После чего получила ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью.
В полиции сообщается, что мертвое тело девушки обнаружил машинист поезда в ночь с 13 на 14 декабря в пределах парка ж/д станции Подзамче на улице Богдана Хмельницкого во Львове.
Согласно предварительной версии событий, причина смерти ‒ поражение электрическим током. На место происшествия немедленно вызвали полицию и скорую помощь.
Как сообщили правоохранители, об исчезновении девушки накануне сообщили родители. По их словам, она ушла из дома 13 декабря и не вернулась.
По факту происшествия было открыто уголовное производство. Расследование продолжается.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В Кривом Роге мужчина вместе с шестилетним сыном попали под грузовой поезд ‒ в тот момент, когда пытались пролезть под вагонами (ради того, чтобы сократить путь).
- В Днепропетровской области задержала человека, действия которого привели к серьезной аварии — схождению с рельсов пятнадцати десятков вагонов товарного состава.