Смертельный удар с воздуха: морпехи ВСУ сожгли две БМП оккупантов

Защитники Украины уничтожили БМП РФ / Скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили две боевые машины пехоты российских оккупантов.

Об успешных действиях морских пехотинцев рассказали в Командовании морской пехоты ВМС ВСУ.

Отмечается, что морские пехотинцы продолжают методически уничтожать врага всеми способами. Вот и на этот раз оккупанты недосчитались двух БМП.

При этом показаны кадры сбрасывания зарядов на БМП рашистов. Об успешной работе рассказали бойцы из 503 Отдельного батальона морской пехоты.

Ранее сообщалось о том, что с помощью модернизированного квадрокоптера Mavic 3 бойцы ВСУ уничтожают скопления российских оккупантов.

Отмечается, что специалисты оснастили дрон подвесами, а затем распечатали на 3D-принтере "хвосты" к боеприпасам, превратив квадрокоптер в мини-Байрактар.

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