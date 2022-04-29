Смертельный удар с воздуха: морпехи ВСУ сожгли две БМП оккупантов

Морские пехотинцы ВСУ продолжают методически уничтожать врага всеми способами.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили две боевые машины пехоты российских оккупантов.
Об успешных действиях морских пехотинцев рассказали в Командовании морской пехоты ВМС ВСУ.
Отмечается, что морские пехотинцы продолжают методически уничтожать врага всеми способами. Вот и на этот раз оккупанты недосчитались двух БМП.
При этом показаны кадры сбрасывания зарядов на БМП рашистов. Об успешной работе рассказали бойцы из 503 Отдельного батальона морской пехоты.
Ранее сообщалось о том, что с помощью модернизированного квадрокоптера Mavic 3 бойцы ВСУ уничтожают скопления российских оккупантов.
Отмечается, что специалисты оснастили дрон подвесами, а затем распечатали на 3D-принтере "хвосты" к боеприпасам, превратив квадрокоптер в мини-Байрактар.
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