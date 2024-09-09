Смертельный взрыв в Киеве: очевидцы рассказали о странных арендаторах

Взрыв произошел в одном из цехов, который является арендным помещением, рассказали очевидцы.

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Последствия взрыва в Киеве / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DSNSKyiv

Появились новые подробности мощного смертельного взрыва в Киеве, который прогремел на выходных.

Взрыв прогремел в арендованном помещение в Голосеевском районе столицы. Об этом идет речь в материале ТСН.

Журналисты отмечают, что на месте взрыва были обнаружены тела двух погибших, а само пострадавшее здание было полуразрушено.

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Уточняется, что пожара не было, а на месте прогремевшего взрыва виднелся только дым.

Свидетелем громкого утра стал Сергей Захарин – мужчина снимает помещение на предприятии почти 5 лет.

Он рассказал журналистам о том, что взрыв произошел в соседнем цехе – также арендном помещении.

Впрочем, чем занимаются эти люди — неизвестно, ведь, по словам Сергея, предприниматели нелюдимы.

Ранее в КГГА опровергли свою же версию о взрыве газа. Городские власти утверждают, что взрыв "не связан с работой систем газоснабжения", поскольку само "здание не газифицировано".

Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)? Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Напомним, в воскресенье утром, 8 сентября, в Киеве прогремел мощный взрыв. В столице в то время не объявляли воздушную тревогу.

Позже стало известно, что взрыв техногенного происхождения произошел на территории автомобильного автотранспортного предприятия в Голосеевском районе Киева.

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