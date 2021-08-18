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СМИ выяснили, из-за чего Павлов мог совершить суицид

18 августа 2021, 20:13
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По информации, все тендеры в Кривом Роге якобы контролировали экс-мэр Юрий Вилкул с сыном Александром.

Константин Павлов
Константин Павлов - подробности гибели / Фото Facebook

Градоначальник Кривого Рога, которого недавно нашли мертвым в собственном доме, мог совершить самоубийство из-за схем с документами на тендеры, которые якобы проводились за его спиной, пишет Обозреватель со ссылкой на собственные источники в полиции.

По информации, все тендеры в Кривом Роге якобы контролировали экс-мэр Юрий Вилкул с сыном Александром. Источники издания рассказывают, что Павлов хотел подать в отставку, но ему не давали этого сделать.

После смерти чиновника правоохранители собирались провести обыски в горсовете, но, по данным СМИ, их туда не пустили без определения суда. Когда им удалось попасть внутрь, там исчезли телефон, компьютер, цифровая техника и другие носители информации.

"На момент осмотра кабинета была изъята документация, системный блок без монитора, два мобильных кнопочных телефона", - пишет издание. И добавляет, что таким образом, вероятно, "заметались следы", связанные как с тендерной документацией, так и с личным общением Павлова с людьми Вилкула.

Гибель Константина Павлова: о чем ранее писал Главред:

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

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Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.

viber
полиция Юрий Вилкул новости Украины Константин Павлов
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