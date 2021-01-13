Снижение тарифов на газ: СМИ раскрыли детали совещания властей

Шмыгаль не поддержал снижение тарифов на газ для населения уже в январе - источник / УНИАН

Глава правительства Денис Шмыгаль не поддержал инициативу спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о снижении тарифов на газ для населения уже в январе. Парламентские фракции подвергли критике Кабмин и решили вызвать премьера в Раду 26 января. По итогам заседания не было принято конструктивных решений.

Об этом сообщает издание Страна со ссылкой на источник в Верховной Раде, который рассказал ресурсу, как прошло совещание при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций украинского парламента.

Источник отмечает, что как только премьер решил взять слово, к нему возникло множество вопросов. Раду не устраивает ситуация с повышением тарифов на коммуналку и отсутствие четкой позиции правительства по данному вопросу.

"Встреча была острой. Слово взял Шмыгаль, после чего ему посыпались вопросы. Всех не устроили игры с повышением тарифов, а также непонятная позиция Кабмина. Шмыгаль был как обычно, по сути, пересказал пресс-релиз Офиса президента", - указал инсайдер.Читайте такжеВ Киеве взлетели тарифы на отопление и горячую воду

Спикер Рады Разумков выступил с инициативой снижения тарифов уже в январе, а не в феврале, однако Шмыгаль не поддержал такое предложение. Председателей парламентских фракций не устроили итоги встречи, вследствие чего они приняли решение вызвать премьер-министра в Раду 26 января.

"Разумков предложил снизить тарифы на газ с января, а не с февраля. Шмыгаль ушел в ступор и сказал, что рынок так не работает и поставщики уже потратились. Все критиковали Кабмин и упрекали в отсутствии коммуникации. В целом главы фракций остались недовольны и решили вызвать на ковер Шмыгаля 26 января, когда соберётся Рада", - подчеркивается в сообщении.

Тарифы на газ для населения