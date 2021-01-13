Снижение тарифов на газ: СМИ раскрыли детали совещания властей

Согласно информации источника, на встрече по тарифам на газ для населения было множество споров.
Глава правительства Денис Шмыгаль не поддержал инициативу спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о снижении тарифов на газ для населения уже в январе. Парламентские фракции подвергли критике Кабмин и решили вызвать премьера в Раду 26 января. По итогам заседания не было принято конструктивных решений.
Об этом сообщает издание Страна со ссылкой на источник в Верховной Раде, который рассказал ресурсу, как прошло совещание при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций украинского парламента.
Источник отмечает, что как только премьер решил взять слово, к нему возникло множество вопросов. Раду не устраивает ситуация с повышением тарифов на коммуналку и отсутствие четкой позиции правительства по данному вопросу.
"Встреча была острой. Слово взял Шмыгаль, после чего ему посыпались вопросы. Всех не устроили игры с повышением тарифов, а также непонятная позиция Кабмина. Шмыгаль был как обычно, по сути, пересказал пресс-релиз Офиса президента", - указал инсайдер.Читайте такжеВ Киеве взлетели тарифы на отопление и горячую воду
Спикер Рады Разумков выступил с инициативой снижения тарифов уже в январе, а не в феврале, однако Шмыгаль не поддержал такое предложение. Председателей парламентских фракций не устроили итоги встречи, вследствие чего они приняли решение вызвать премьер-министра в Раду 26 января.
"Разумков предложил снизить тарифы на газ с января, а не с февраля. Шмыгаль ушел в ступор и сказал, что рынок так не работает и поставщики уже потратились. Все критиковали Кабмин и упрекали в отсутствии коммуникации. В целом главы фракций остались недовольны и решили вызвать на ковер Шмыгаля 26 января, когда соберётся Рада", - подчеркивается в сообщении.
Тарифы на газ для населения
- 11 января по мотивам протестов в стране в связи с повышением тарифов на коммуналку состоялось совещание в Офисе президента, по итогам которого Зеленский призвал Кабмин проработать вопрос снижения тарифов на газ для населения.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 13 января заявил о решении властей зафиксировать цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за куб.м. Предполагается, что данная цена должна действовать до конца отопительного сезона.
- В Офисе президента заверили, что власти приняли решение установить цену на газ для населения ниже рыночной, вследствие чего стоимость топлива для украинцев станет дешевле на 30%.
- Позже СМИ сообщали, что депутаты от фракции Слуга народа выступают против повышения тарифов и готовы уже с 1 февраля начать сбор подписей за отставку правительства Шмыгаля в том случае, если не будет найден выход из ситуации.