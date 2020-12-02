Социологи выяснили, сколько украинцев хотят локдауна на праздники

Согласно свежему опросу, в Украине постепенно растет количество сторонников введения "коронавирусного" локдауна в стране.
Введение длительного локдауна из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине поддерживают менее половины украинцев. Но больше половины готовы терпеть ограничительные меры во время праздничных дней.
Об этом свидетельствуют результаты исследования группы Рейтинг. По данным социологов, в течение двух последних недель поддержка введения в Украине локдауна выросла на 6%, а уровень поддержки "карантина выходного дня" уменьшился ‒ с 49% до 44%. Соответственно выросло число противников - 54% (две недели назад этот показатель составлял 49%).
34% из опрошенных ожидают уменьшение темпов распространения COVID-19 в результате карантина выходного дня, а 64% считают такое ограничение неэффективным.
58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, 40% - выступают против этого.
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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество.
- 2 декабря в Кабмине приняли решение не продлевать режим карантина выходного дня. По словам премьера Шмыгаля, теперь на выходные и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны по COVID-19 для всей территории Украины.