Социологи выяснили, сколько украинцев хотят локдауна на праздники / УНИАН

Введение длительного локдауна из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине поддерживают менее половины украинцев. Но больше половины готовы терпеть ограничительные меры во время праздничных дней.

Об этом свидетельствуют результаты исследования группы Рейтинг. По данным социологов, в течение двух последних недель поддержка введения в Украине локдауна выросла на 6%, а уровень поддержки "карантина выходного дня" уменьшился ‒ с 49% до 44%. Соответственно выросло число противников - 54% (две недели назад этот показатель составлял 49%).

34% из опрошенных ожидают уменьшение темпов распространения COVID-19 в результате карантина выходного дня, а 64% считают такое ограничение неэффективным.

58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, 40% - выступают против этого.

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