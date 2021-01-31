Сотни тысяч граждан РФ в Украине: эксперт оценил худший сценарий по Донбассу

На Донбассе РФ может реализовать сценарий Молдовы и ПМР, не исключил Георгий Тука.
В ситуации вокруг урегулирования на Донбассе Россия пытается предложить Украине асимметричную федерацию, заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА Георгий Тука.
В интервью Апострофу он подчеркнул, "эти два квазисубьекта - "ЛНР" и "ДНР" - будут иметь возможность блокировки любых решений центральной власти государства, касающихся внешнеэкономических (интеграция в ЕС) и внешнеполитических (интеграция в НАТО) решений".
В то же время он обратил внимание, что РФ на Донбассе может реализовать сцнарий Молдовы и ПМР в вопросе раздачи российских паспортов.
"Не успела новоизбранный президент Майя Санду заявить о том, что российские войска должны покинуть территорию Молдовы - имеется в виду, территорию Приднестровья - как один из российских сенаторов заявил, что на территории ПМР проживают около 200 тыс граждан России. Заявления президентов их не не интересуют. Это позиция России. Для того они и раздают эти паспорта", - напомнил он.
Единственным и наиболее вероятным выходом из сложившейся ситуации он видит усиление и углубление санкций против Российской Федерации.
"Как в свое время, когда Советский Союз вошел в Афганистан и завяз там, он столкнулся с санкциями, которые фактически привели к экономическому разрушению этой Советской империи", - добавил Тука.
Читайте такжеКравчук резко высказался о России из-за Донбасса
- Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность присоединения оккупированного Россией Донбасса к РФ.
- Он подчеркнул, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит.
- "Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать русских", — сказал Песков.