Сотни тысяч граждан РФ в Украине: эксперт оценил худший сценарий по Донбассу

РФ раздает свои паспорта на оккупированном Донбассе / УНИАН

В ситуации вокруг урегулирования на Донбассе Россия пытается предложить Украине асимметричную федерацию, заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА Георгий Тука.

В интервью Апострофу он подчеркнул, "эти два квазисубьекта - "ЛНР" и "ДНР" - будут иметь возможность блокировки любых решений центральной власти государства, касающихся внешнеэкономических (интеграция в ЕС) и внешнеполитических (интеграция в НАТО) решений".

В то же время он обратил внимание, что РФ на Донбассе может реализовать сцнарий Молдовы и ПМР в вопросе раздачи российских паспортов.

"Не успела новоизбранный президент Майя Санду заявить о том, что российские войска должны покинуть территорию Молдовы - имеется в виду, территорию Приднестровья - как один из российских сенаторов заявил, что на территории ПМР проживают около 200 тыс граждан России. Заявления президентов их не не интересуют. Это позиция России. Для того они и раздают эти паспорта", - напомнил он.

Единственным и наиболее вероятным выходом из сложившейся ситуации он видит усиление и углубление санкций против Российской Федерации.

"Как в свое время, когда Советский Союз вошел в Афганистан и завяз там, он столкнулся с санкциями, которые фактически привели к экономическому разрушению этой Советской империи", - добавил Тука.

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