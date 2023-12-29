Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за ракетного удара РФ по Украине

Совет Безопасности ООН соберется на срочное заседание для обсуждения обстрела Украины Россией 29 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Заседание запланировано на 16:00 по восточноамериканскому времени (23: 00 по Киеву).
"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к эквадорскому председательству с запросом на созвание экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаке России, приведшей к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры", - отметил глава МИД.видео дня
Украина вместе с многочисленными государствами-членами ООН обратилась к председателю ООН с просьбой созвать заседание. На нем планируют рассмотреть атаку России ракетами и беспилотниками, повлекшими большое количество жертв и разрушений гражданской инфраструктуры в Украине.
Ракетный удар по Украине
Напомним, 29 декабря страна-агрессорка осуществила массированный удар с помощью беспилотников и ракет. Взрывы прогремели во многих городах Украины, где повреждения получили объекты инфраструктуры и жилые районы.
Также президент Зеленский сообщил, что во время ракетной атаки Россия выпустила около 110 ракет, однако большинство из них было сбито. Взрывы произошли в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и других городах.
Как сообщал Главред, российские войска выпустили по Украине 36 дронов и 122 ракеты воздушного базирования. Стоимость этой атаки для Российской Федерации составила 1,273 млрд долларов.
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