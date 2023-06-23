Спасал раненого командира: оккупанты смертельно ранили известного спортсмена

После начала полномасштабного российского вторжения воин защищал Николаев и Николаевскую область в составе 123-й бригады территориальной обороны.

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Оккупанты смертельно ранили известного спортсмена / Коллаж: Главред, фото: instagram / slushenkoalex

В тяжелой борьбе за свободу и независимость нашей страны погиб известный спортсмен и тренер Алексей Слющенко. Герой пытался спасти раненого командира, однако и сам получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Как сообщает местное издание "НикВести", Алексей был многократным чемпионом Украины по пауэрлифтингу. Кроме того, он получил титул чемпиона мира в 2012 году на соревнованиях, которые проходили в Праге. В 2018 году Алексей Слющенко получил звание чемпиона Украины по бодибилдингу. Также он работал тренером в спортклубах Николаева.

После начала полномасштабного российского вторжения воин защищал Николаев и Николаевскую область в составе 123-й бригады территориальной обороны.

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В начале марта 2022 года Слющенко вместе с бойцами территориальной обороны принимал активное участие в обороне аэродрома "Кульбакино". Также подразделения 123-й бригады участвовали в освобождении Баштанки и совместно с другими подразделениями сил обороны Украины в боях на Херсонщине.

Как рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале, 5 июня разведчик Алексей Слющенко был смертельно ранен во время спасения командира. Военная операция проходила на днепровских островах вблизи Херсона. У защитника осталась жена и маленькая дочь.

Сестра погибшего украинского спортсмена распространяет петицию за присвоение звания "Героя Украины" воину.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

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