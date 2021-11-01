"Спрятала бутылки": под Одессой мужчина стрелял из пистолета по жене, ругавшей его за пьянство

Под Одессой мужчина стрелял из пистолета по жене, ругавшей его за пьянство / УНИАН

В городе Южный (Одесская область) мужчина стрелял из пистолета в жену во дворе своего дома. Об этом сообщается портал ТСН.

Выяснилось, что супруга, по своему обыкновению, начала ругать мужа за постоянное пьянство. И, более того, еще спрятала бутылки с алкоголем. Мужчину пришел в ярость, схватился за пистолет и начал стрелять. Лишь чудом женщина не пострадала, поскольку успела выскочить из двора и побежала к соседям за помощью.

58-летний стрелок был задержан, а в его доме правоохранители обнаружили целый арсенал оружия и патронов. Незаконное обращение с оружием и боеприпасами карается лишением свободы на срок до семи лет.

"У него изъяли газовый пистолет, переработанный в травматический из которого он стрелял, боевой пистолет иностранного производства, обрез охотничьего ружья, револьвер и почти 200 патронов разного калибра. Все оружие направлено на экспертизу", — заявил врио начальника сектора отдела полиции №1 Александр Биланчук.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черновицкой области мужчина устроил стрельбу на собственной свадьбе.

27-летнему жениху, который стрелял из автоматического карабина, высунувшись в люк внедорожника из свадебного кортежа, грозит до 7 лет тюрьмы.

Стрелял он, проезжая мимо дома односельчан. Эти развлечения гости сняли и выложили в соцсети.