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"Спрятала бутылки": под Одессой мужчина стрелял из пистолета по жене, ругавшей его за пьянство

1 ноября 2021, 17:05
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58-летнего стрелка довольно быстро задержали. В его доме во время тщательного обыска правоохранители обнаружили целый арсенал оружия и патронов.

Наручники
Под Одессой мужчина стрелял из пистолета по жене, ругавшей его за пьянство / УНИАН

В городе Южный (Одесская область) мужчина стрелял из пистолета в жену во дворе своего дома. Об этом сообщается портал ТСН.

Выяснилось, что супруга, по своему обыкновению, начала ругать мужа за постоянное пьянство. И, более того, еще спрятала бутылки с алкоголем. Мужчину пришел в ярость, схватился за пистолет и начал стрелять. Лишь чудом женщина не пострадала, поскольку успела выскочить из двора и побежала к соседям за помощью.

58-летний стрелок был задержан, а в его доме правоохранители обнаружили целый арсенал оружия и патронов. Незаконное обращение с оружием и боеприпасами карается лишением свободы на срок до семи лет.

"У него изъяли газовый пистолет, переработанный в травматический из которого он стрелял, боевой пистолет иностранного производства, обрез охотничьего ружья, револьвер и почти 200 патронов разного калибра. Все оружие направлено на экспертизу", — заявил врио начальника сектора отдела полиции №1 Александр Биланчук.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черновицкой области мужчина устроил стрельбу на собственной свадьбе.

27-летнему жениху, который стрелял из автоматического карабина, высунувшись в люк внедорожника из свадебного кортежа, грозит до 7 лет тюрьмы.

Стрелял он, проезжая мимо дома односельчан. Эти развлечения гости сняли и выложили в соцсети.

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перестрелки новости Украины новости Одессы
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