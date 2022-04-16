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Спутники нашли больше 800 свежих могил в захваченном РФ Херсоне - The Washington Post

16 апреля 2022, 12:34

Снимки проекта Planet Lab показали, что новые места захоронения, 824 могилы, находятся на окраине Херсона ‒ по направлению к востоку от аэропорта.

Могилы
Спутники нашли больше 800 свежих могил в захваченном РФ Херсоне / скриншот из видео

На свежих спутниковых фото временно захваченного русскими оккупантами Херсона были зафиксированы новые могилы на Херсонском кладбище. Об этом сообщает авторитетное западное издание The Washington Post.

В период с 28 февраля по 15 апреля в Херсоне появились минимум 824 новых могил. Анализ провел лондонский некоммерческий Центр информационной устойчивости (CIR)."Страшно подумать о том, как погибли мирные жители и что еще происходит в этих районах", - сказал директор по расследованиям CIR Бенджамин Стриком.

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Напомним, ранее в воскресенье, 10 апреля, в Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг горожан, посвящённый жертвам российской агрессии.

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Сегодня в Херсоне у ККЗ Юбилейный прошёл мирный митинг, посвящённый памяти жертв российской агрессии. Ожидаемо, оккупанты его разогнали", - отметил он.

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Автор: Егор Бунин
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оккупация новости Херсона новости Украины
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