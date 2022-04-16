Спутники нашли больше 800 свежих могил в захваченном РФ Херсоне - The Washington Post

Снимки проекта Planet Lab показали, что новые места захоронения, 824 могилы, находятся на окраине Херсона ‒ по направлению к востоку от аэропорта.
На свежих спутниковых фото временно захваченного русскими оккупантами Херсона были зафиксированы новые могилы на Херсонском кладбище. Об этом сообщает авторитетное западное издание The Washington Post.
В период с 28 февраля по 15 апреля в Херсоне появились минимум 824 новых могил. Анализ провел лондонский некоммерческий Центр информационной устойчивости (CIR)."Страшно подумать о том, как погибли мирные жители и что еще происходит в этих районах", - сказал директор по расследованиям CIR Бенджамин Стриком.
Читайте такжеОккупантов заманили в ловушку: ВСУ ударили под Херсоном, орки лезут с востока - эксперт
Напомним, ранее в воскресенье, 10 апреля, в Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг горожан, посвящённый жертвам российской агрессии.
Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Сегодня в Херсоне у ККЗ Юбилейный прошёл мирный митинг, посвящённый памяти жертв российской агрессии. Ожидаемо, оккупанты его разогнали", - отметил он.
Другие новости:
- Взять Одессу без Николаева нельзя, а за Херсоном у оккупантов шаткое положение – генерал-майор СБУ
- В Херсоне слили войскам РФ сведения об активистах и участниках АТО: похищены более 100 человек – мэр
- Враг не зайдет в Николаев и Одессу, Херсон отобьем: творцы сериала Чернобаевка показали свою работу