Срыв карантина: Кабмин поставил жесткое условие бунтующим городам

В КМУ прокомментировали отказ от карантина в регионах Украины / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал заявления отдельных региональных лидеров об отказе выполнять карантин выходного дня.

По его словам, у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства, передает пресс-служба правительства.

Он заявил, что карантин выходного дня должны ввести на всей территории Украины и подчеркнул, что решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины.

"Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных ", - заявил он.

В свою очередь министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что местные органы власти не могут игнорировать введение карантина выходного дня в их регионах.

В эфире канала Дом Немчинов отметил, что 12 ноября постановление о введении карантина выходного дня было опубликовано и отныне вступило в силу.

В комментарии на заявления некоторых представителей органов местной власти, которые выступили против карантина выходного дня, Немчинов сказал: "Я не понимаю, как городские головы могут это игнорировать, так как деятельность местных органов власти на выходные дни не ограничивается... Это постановление не имеет никакого отношения к деятельности исполнительных органов местных советов. Каким другим способом они могут влиять на сферы, на которые они не влияют, я не знаю", - заявил министр.

Немчинов отметил, что вся Украина сейчас находится в оранжевой зоне эпидемической опасности. "По решению местных ТЭБ и ЧС они могут эти карантин доводить до уровня красной зоны", - добавил он.

Новость обновляется.