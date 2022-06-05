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США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17

5 июня 2022, 15:41

Ранее в США заявляли о планах передать Украине вертолеты Ми-17, которые предназначались для отправки в Афганистан.

/ t.me/ermaka2022

Соединенные Штаты Америки отправляют в Украину советские вертолеты Ми-17 для защиты от российской агрессии.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram.

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США", - написал Ермак.

Отметим, что ранее в США заявляли о планах передать Украине вертолеты Ми-17, которые предназначались для отправки в Афганистан.

1 июня Пентагон обнародовал перечень вооружения и военной техники для передачи Украине, среди которых - 4 вертолета Ми-17.

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Ми-17 – это многоцелевые военно-транспортные вертолеты. Их можно использовать для десантирования, выполнения боевых и специальных задач.

В салоне одновременно могут находиться более 30 солдат или 12 носилок с сопровождающими. Если использовать вертолет для перевозки груза, то можно поместить 4 000 кг груза в кабине или не менее 3 000 кг на внешней подвеске.

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Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные уствновки Gepard от Германии.

Украине передадут 15 единиц техники, пишут немецкие СМИ.

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