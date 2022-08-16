США предупреждали о вторжении РФ еще в сентябре 2021 года: 'сказали копать траншеи' - Кулеба

Украину предупредили о вероятном вторжении РФ в сентябре 2021 года / Reuters

США впервые предупредили Украину об угрозе полномасштабного вторжение РФ еще в сентябре 2021 года. Тогда Вашингтон посоветовал украинцам начинать копать траншеи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону.

Тогда Америка не давала никаких подтверждений этим словам, но Украина серьезно к ним отнеслась. О подготовке вторжения Кулеба и Ермак узнали на встрече с представителем Госдепа США.

"Первые звоночки в сентябре были. Мы с Ермаком (руководитель Офиса президента – Главред) были в Вашингтоне. И нам уже такие первые начали подавать сигналы. Мы очень серьезно к этому отнеслись ... И пришел человек, сел, вот как вы, так чашку кофе поставил и говорит: "Ну, что, ребята? Копайте траншеи", - сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба не сказал, кто именно передал ему эту информацию, но заверил, что это был довольно высокопоставленный чиновник второго управленческого уровня. После этого сообщения США больше не предоставляли никакой информации. В свою очередь РФ начала активно накапливать войска вблизи украинской границы.

"Но тогда еще жил нормандский процесс, тогда еще игра была большая дипломатическая с политическими суперставками на тему "кто первый моргнет". Ну, то есть "Минск"... России было важно? России было важно, чтобы мы как–то их спровоцировали", - добавил Кулеба.

По данным министра, РФ хотела устроить провокацию вдоль границы с Украиной или в трехсторонней контактной группе.

"И тогда, например, Андрею Ермаку, который отвечал за нормандский формат, – я ему несколько раз говорил: "Слушай, я реально не понимаю, как ты все это терпишь эти бесконечные переговоры с Козаком (Дмитрий Козак – заместитель главы администрации президента РФ – Главред )". Потому что сознательно буквально... Было видно, что он толкает, провоцирует", – говорит Кулеба.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что уже в октябре 2021 года он точно знал, что избежать вторжения РФ в Украину не удастся. Тогда наиболее полный сценарий нападения дал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

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