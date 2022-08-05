Стали известны подробности ликвидации подполковника РФ, комполка "элитных" войск оккупантов

Уничтоженный рашист Иван Поздеев / @Shtirlitz53

Стали известны подробности ликвидации украинскими защитниками подполковника из 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ оккупационной армии РФ Ивана Поздеева. Ранее сообщалось, что он был уничтожен выстрелом украинского снайпера.

Как сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), Поздеев "сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался".

Отметим, что офицер-рашист был уроженцем села Усть-Цильма (Республика Коми). Он учился в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени генерала Маргелова. После этого служил в Ульяновске.

Обратим внимание, что уничтожение в Украине подполковника-оккупанта подтвердили в РФ. Сообщение об этом опубликовал глава Республики Коми Владимир Уйба.

Что известно о ликвидации рашиста Поздеева

Ранее сообщалось о том, что командир 331 парашютно-десантного полка Воздушно-десантных войск оккупантов РФ Иван Поздеев был уничтожен метким выстрелом снайпера Вооруженных сил Украины.

Комполка рашистов был ликвидирован во время рекогносцировки на местности в Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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