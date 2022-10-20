Стальные нервы: в Николаеве мужчина улегся и загорал прямо во время воздушной тревоги

В Николаеве мужчина улегся и загорал прямо во время воздушной тревоги / https://ua.depositphotos.com/

Утром в четверг, 20 октября, в Николаеве некий немолодой мужчина не стал уходить в укрытие во время воздушной тревоги ‒ и невозмутимо остался загорать в черных плавках на газоне. Такой юмористический видеоролик опубликовал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В ролике видно, как мужчина, на лице которого не дрогнул ни один мускул, в плавках невозмутимо лежит на полотенце. И не обращает внимание на истошно вопящую сирену.

"Суровые николаевцы загорают во время воздушной тревоги. Кого русские там напугать пытаются?", — написал Ким.

Ракетный обстрел Николаева

В ночь на 13 октября российская армия выпустила по Николаеву восемь ракет С-300. Одна из них попала в жилой дом. На местах прилетов работали спасатели, искавшие под завалами людей. Когда работники ГСЧС нашли мальчика под завалами дома, он еще был жив. Ребенок был госпитализирован.

Также под завалами спасательной челночной станции в Николаеве, разрушенной в результате российского ракетного удара 13 октября, нашли тело мужчины.

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