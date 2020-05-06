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"Знаковый ход": названа должность Саакашвили

6 мая 2020, 08:00

Указ о назначении Михеила Саакашвили ожидается уже сегодня, 6 мая.

Саакашвили
Саакашвили может стать секретарем Национального совета реформ / УНИАН

В среду, 6 мая, Владимир Зеленский подпишет указ о назначении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на должность секретаря Национального совета реформ, председателем которого является глава государства. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист Юрий Бутусов.

По данным журналиста, Зеленский расширит полномочия Саакашвили. В частности,  он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета министров. Также будет уточнена периодичность сборов Нацсовета - не реже 1 раза в месяц.

"То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный", - написал Бутусов на своей странице в Facebook.

По словам Бутусова, назначение Саакашвили – "это знаковый ход" с точки зрения дипломатии.

"Это важный сигнал - назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии – это знаковый ход. Одновременно Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украина считает не действительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа", - добавил журналист.

Бутусов также сообщил о ближайших планах Саакашвили, которые стали ему известны от источников, близких к экс-президенту Грузии. Он якобы не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов.

"Его задача - определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны", - резюмировал журналист.

Как сообщал Главред, 22 апреля появилась информация, согласно которой украино-грузинский политик Михаил Саакашвили может стать вице-премьером в правительстве Дениса Шмыгаля. В Офисе президента подтвердили данные сведения, отметив, что с Саакашвили ведутся переговоры.

Читайте такжеЗеленский еще сто раз пожалеет, что связался с СаакашвилиПозже сообщалось, что фракция Слуга народа не готова поддержать назначение Саакашвили в Кабмин. За такое решение могли проголосовать только 140-170 депутатов, тогда как в ОП не решились оказать политику публичную поддержку.

Уже в субботу, 2 мая, Михаилу Саакашвили прогнозировали назначение на пост представителя президента Украины в Кабмине.

Владимир Зеленский Михаил Саакашвили новости Украины
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