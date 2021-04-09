Стало известно о судьбе бизнеса в РФ попавшего под санкции Украины кума Путина

Компанию Юг Энерго уже не контролирует жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.
Семья кума Владимира Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука лишилась шести своих предприятий в России, задействованных нефтепереработке и нефтепродаже.
Как пишут Схемы со ссылкой на данные реестра юридических лиц России, 5 апреля российская компания Юг Энерго, которую по данным декларации Медведчука контролировала его жена Оксана Марченко, теперь контролирует российское ООО Петон инвест технолоджи. Это дочерняя компания Научно-исследовательского проектного института нефти и газа Петон, который является крупным подрядчиком Газпрома.
Как отмечает издание Ведомости, поскольку Юг Энерго является "материнской" компанией нефтеперерабатывающего бизнеса условной группы НЗНП, семья Медведчука потеряла контроль еще над пятью предприятиями.
В частности, речь идет о ТД НЗНП (компания, которая занимается продажей нефтепродуктов), Югтранс-НЗНП (компания-перевозчик), НЗНП Инжиниринг (строительная и проэктировочная компания), Роузвуд Шиппинг (компания-перевозчик, которая владеет восемью нефтяными танкерами) и АО Новошахтинский завод нефтепродуктов. По данным СНБО, последняя из компаний поставляла нефтепродукты в ОРДЛО.
Как пишут Схемы, семьи нардепа Медведчука и его соратника Тараса Козака продолжают владеть компанией НЗНП Трейд. Это предприятие получило право добывать нефть на Гавриковскому месторождении в Ханты-Мансийском округе (запасы оцениваются в почти 137 млн тонн).
Учредителями ООО НЗНП Трейд являются жена Тараса Козака Наталья Лавренюк (25%), АО Ренессанс (61%) и АО Финконсалтпро (14%).
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Санкции против Виктора Медведчука:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
- Кроме того, указ Зеленского распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.