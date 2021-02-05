Степанов назвал основную выгоду от локдауна

Максим Степанов / УНИАН

Благодаря январскому коронавирусному локдауну в Украине в течение нескольких недель уменьшается число новых случаев заболевания COVID-19. С таким заявлением в ходе заседания Верховной Рады 5 февраля выступил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам чиновника, случаев заболевания после локдауна стало втрое меньше, чем в первую неделю декабря 2020 года.

"Результат этого жесткого карантина мы наблюдаем уже сейчас ‒ несколько недель уменьшается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей. Эта информация подтверждается соответствующими цифрами. В первую неделю декабря у нас было 89 тысяч новых случаев COVID-19. За прошедшую неделю ‒ всего 27 тысяч случаев, меньше в три раза", ‒ сказал Степанов.

По его словам, в первую неделю декабря в Украине было 28 тысяч больных, находящихся в больницах ‒ пациенты со средним и тяжелым течением болезни. Сейчас их количество снизилось до 17 931.

"Мы сделали еще один большой шаг. Нельзя даже сравнить готовность медсистемы на такой вызов, как эпидемия, на конец марта 2020 года с медсистемой февраля 2021-го. У нас было 12 704 кровати условно готовых к лечению пациентов с коронавирусом, из которых 3,5 тысячи были обеспечены кислородом. На сегодня ‒ 66,8 тысяч коек, выделенных для больных, более 56 тысяч коек обеспечены кислородом", ‒ подытожил Степанов.

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